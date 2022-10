Joven regala lentes a su papá para que pueda ver los colores y su reacción causa risa en TikTok

Mostrar las reacciones cuando alguien recibe un regalo es algo que se ha vuelto común en redes sociales como TikTok, como la vez que una mujer sorprendió a su esposo al decirle que estaban esperando un bebé.

Hija le regala lentes a su papá y la historia se hace viral en TikTok

Ante esta ola de videos, algunos se han hecho virales en poco tiempo, pero el que recibió más de 40 millones de vistas, fue uno donde se ve a una joven llamada Mariana, explicando cómo quería sorprender a su papá con un par de lentes nuevos, ya que él supuestamente era daltónico.

"Mi papá es daltónico. Para los que no saben es cuando no pueden ver ciertos colores como rojo, naranja y así, entonces cuando vamos al campo no aprecia los colores o cuando vamos al cine o manejando y todo eso", fue lo que comentó al iniciar el video.



Ella le entrega las gafas a su padre sin decirle que son especiales, y con desconfianza comienza a abrir el empaque. Al notar que son lentes de sol su expresión sigue siendo la misma; sin embargo, tras animarlo a que se los pusiera, su comportamiento cambió.

Al tenerlos en sus ojos, el honbre comenzó a ver su alrededor y sus manos, lo cual hizo que de inmediato surgieran lágrimas de sus ojos. Cuando su hija le preguntó si todo estaba bien, el hombre continuó con una mirada triste y lo primero que dijo fue lo siguiente:

"Mariana no es posible, no soy blanco" fue la frase que cambió el ambiente de la escena.

Los interneutas lloraron y riéron con el material que resultó ser una broma

El video en TikTok publicado a mediados de septiembre recibió más de 50 mil comentarios, en donde muchos expresaron que pasaron de llorar a reírse en un segundo, lo cual es algo que no esperaban.

"Nunca jugaron tanto con mis sentimientos, pero sí me reí", "Ahora que me devuelvan mis lágrimas", "Empecé llorando pero terminé llorando de la risa", "Estaba emocionada llorando pero me termine descostillando de risa, muy bueno" o "Ya con lágrimas en los ojos cuando lo oigo 'no soy blanco' me reí tanto tanto", son algunos puntos de vista en el video.



Al final todo se trató de una broma bien planeada entre un padre y su hija, quienes intentaron hacer reír a Internet, lo cual lograron perfectamente.

¿A quién pertenece el video original de la broma?

Otros usuarios de la red social explicaron que la cuenta que compartió el video @casita.pailita, no era el autor original lo cual era cierto. El clip pertenece al canal de YouTube llamado Pakito Quetzalcoatl, el cual es propiedad de un comediante que colabora con sus hijos desde 2018.



El material fue publicado en febrero de 2021 y aunque tuvo un alcance de 107 mil vistas, no se comparó con el generado en semanas pasadas.

Lo interesante del video es que revela que el tiktok viral no estaba completo, pues el hombre le dijo más cosas a su hija después de darle los supuestos lentes para el daltonismo.

"Yo siempre pensé que era blanco, Mariana soy moreno, ¿cómo crees? ¡Mariana no entiendes! ¡En Halloween me vestí de Batman y resulta que no soy blanco! ¿Como se iba a ver bien?".



El adulto en un tono serio le explicó que no podía aceptar los lentes porque "toda la vida pensó que era blanco" y aunque la joven lo convenció de aceptarlos, exclamó que cada vez que los use iba a recordar "que es color tierra".