Niña regaña a su papá por tomarse foto con meseras: el video causa debate en redes

La creadora de contenido Fernanda Ni, se volvió sumamente popular en TikTok debido a sus creativos videos donde tcomparte momentos de su día a día con su hija. Hace un par de semanas, ambas revelaron cuánto dinero se puede gastar en una "salida de chicas" y, aunque la cantidad dejó sin palabras a los internautas, este no es su único video viral.

Hija regañó a su papá por tomarse una foto con meseras: su reacción la hizo viral en TikTok

Dentro de la cuenta @fernanda.ni, la joven compartió un momento poco usual, pues su hija Mariana comenzó a regañar a su papá por tomarse una foto con meseras de la conocida cadena de restaurantes 'Hooters' mientras estaban de vacaciones.

Al momento de regresar caminando al hotel, se puede escuchar a la infante condenando la acción de su papá, pues en su opinión, no se debe hablar con mujeres desconocidas.

"Ya cálmate, no se habla con mujeres desconocidas, no se toman fotos con las mujeres desconocidas", fue la manera en que enfrentó la niña a su padre.



La actitud seria y claramente molesta de la pequeña hizo que el video se viralizara rápidamente.

Además, al llegar a su cuarto, Mariana aún continuaba explicando por qué lo que hizo su papá no estuvo bien.

"No, porque ya tienes a tu propia novia. No debes casarte con otras mujeres porque ella (su mamá) ya tiene tu corazón aquí adentro, pero si vas con otras mujeres se le rompe", fue el argumento final de la infante.



El video de la niña reprendiendo a su papá tuvo un gran apoyo por parte de usuarios que hizo bien al enfrentar al hombre. De tal modo que el video ya fue visto por más de 2 millones de personas y suma más de 160 mil me gusta.

"Exactamente, mejor explicación no me pudo dar", "No le encuentro fallas a su lógica", "Lo dijo por todas, gracias por regañarlo y esperemos así entiendan", o "Mariana siempre tan asertiva, la amo" son las opiniones que se pueden leer en el material original de TikTok.

La niña se molestó aún cuando las meseras no eran reales

La actitud de la niña también causó risas entre los usuarios, pues al final del TikTok se puede ver que, en efecto su papá sí se tomó una foto con meseras de Hooters, pero estas eran de cartón.



De hecho, Mariana también posó junto a él y las modelos, pero su cara no mostraba nada de felicidad, al contrario, se encontraba molesta.

Algunos usarios de la red social comentaron que todo terminó siendo una situación humorística, pero quizá la situación hubiera sido diferente si se hubiera tratado de mujeres de carne y hueso.

"Nada más porque son de cartón, de lo contrario le iría 'como en feria' [muy mal]", "Qué inocente. Aunque son de cartón se enojo, pero quizá su mamá no lo hubiera encontrado divertido si eran reales", "Todo sería diferente de haberse tomado la foto con las meseras reales, estamos de acuerdo, ¿verdad? o "Gran ejemplo aunque hayan terminando siendo de cartón".

Mariana fue felicitada por los internautas por su manera de actuar

Los padres de la menor recibieron muchos halagos porque ella se expresó de gran manera, y señalaron que es una niña "bien educada", pues ejemplificaron que ella entiende mejor que las personas adultas sobre los buenos modales. ¿Crees que la pequeña exagero? Compartenos tu opinión.

"Perfecto poniendo límites y haciendo respetar desde pequeña", "Lo entiende mejor que los hombres, ojalá aprendan de ella", "No sé cómo los hombres maduros no pueden entenderlo, pero esta niña sí puede y a la perfección" y "Qué niña tan bien educada, además me encanta que hable con mucha seguridad", son algunas opiniones de sus seguidores.