Hombre arma escritorio en plena calle para que su hija de 5 años estudie mientras él trabaja

María, una niña de 5 años de Trujillo, Perú, se viralizó en redes sociales al ser captada mientras estudiaba en las calles debajo de un cartón que la protegía de los rayos del sol.

Contrario a Estrella, la niña que prefería hacer TikToks en lugar de ir a la escuela; la hija del señor José Gonzáles demostró a los internautas que su entusiasmo por estudiar no se detuvo cuando su padre no pudo mandarla a la escuela debido a la crisis económica que enfrentaba.

Ella es María, la niña que se hizo viral al estudiar en las calles de Perú

Debido a que el padre de María no tenía con quien dejar a su niña encargada y tampoco quería que perdiera el año escolar, el hombre decidió improvisar un escritorio en el lugar donde trabaja lavando automóviles.

Así la pequeña podía continuar con su educación en la calle, a las afueras de un centro comercial, a la vez que cuidaba de ella y trabajaba.

En el video viral se puede ver una mesita, una mochila y una sillita, mientras María escribe en su cuaderno,

Niña estudia debajo de caja de cartón, mientras que su padre lava carros La falta de recursos económicos no han sido... Posted by Ozono Televisión on Thursday, June 30, 2022

En entrevista con 'RPP', el 6 de julio de 2022, el señor José Gonzáles explicó que, desde pequeño, él quedó al cuidado de sus hermanos tras perder a sus padres; por lo que es importante para él apoyar a su hija, para que algún día se convierta en una profesional:

“Yo ruego a Dios que me dé vida y salud para seguir dándole lo mejor a ella, porque es lo mejor que tengo en la vida. Lo que hago es porque ella es mi hija y la amo mucho. Sé que algún día ella será una profesional, por eso le pido que estudie. Me llena de orgullo. Yo, como padre, la voy a apoyar al 100 por ciento. Yo quiero que ella algún día sea alguien, ese es mi objetivo. Yo sé que ella lo va a lograr, tengo fe en Dios y sé que Dios me va a guiar”.

Gracias al video viral, María Gonzáles consiguió una beca para estudiar

La dedicación de la nena cautivó tanto en redes, que la Beneficencia Pública se movilizó para ayudar a María; fue así que le consiguieron una beca, la cual contempla la educación básica en el colegio Hermanos Blanco.

Asimismo, el colegio dotó de uniformes y materiales escolares a la pequeña, e incluso le ofreció trabajo fijo a su padre como guardia de seguridad.

“Lo que me han dado es el uniforme completo que va a llevar: shorts, polo, buzo. La faldita no le queda y la van a achicar. Ella estaba preguntando por unas zapatillas blancas que son para su uniforme. ¡Está feliz! Ella sabe que va a estudiar y lo mejor es que le han dicho que el colegio es de mujeres y va a tener pura amiguita”, comentó el señor José Gonzáles a 'RPP', el 6 de julio de 2022.



¿Conocías el caso de María González, la nena de 5 años que estudiaba en las calles de Perú? Cuéntanos en comentarios tu opinión al respecto.