Mujer revela cuánto gasta en un "día de chicas" con su hija: el total impactó a TikTok

Ahora es muy común ver a niños participando en Tiktoks junto a sus padres , ya sea por simple diversión o para realizar retos juntos. Algunos otros muestran su día a día, lo cual es el caso de Fernanda Ni, quien de manera constante comparte cámara con su hija Mariana.

Video de TikTok muestra la cantidad de dinero que pagó una mamá en una salida con su hija

Ambas son expertas en realizar tutoriales de peinados y parodias en la cuenta @fernanda.ni; no obstante, la creadora de contenido se vio envuelta en una polémica tras grabar cuánto dinero gastó en una salida con su hija.

"Acompáñame a ver cuánto dinero se gasta en una sola salida cuando tienes una niña" es cómo inicia su clip.



Tras decidir tener un día de descanso y diversión con su hija, Fernanda asistió a una plaza comercial en el estado de Coahuila, México, donde comenzaron consumiendo alimentos en una cadena de comida rápida.



Después, asistieron a un centro de entretenimiento donde jugaron diversos arcades, más tarde fueron a una tienda para comprar snacks y una bolsa de mano.

La influencer explicó que estaba buscando un vestido de fiesta para su hija y terminó comprando uno de Blancanieves junto con un collar. Además, la pequeña quiso también un juguete.

Por último, la infante le hizo saber a su mamá que tenía hambre de nuevo y pasaron a comprar una pizza, aseverando que no siempre comen este tipo de alimentos, solo en días especiales.

El total de la cuenta del "día de chicas" se hizo viral y causó debate

Lo impresionante del video es que, con cada compra, Fernanda mostró el total que pagó, lo cual generó una diversa cantidad de comentarios, pues el total rebasó las expectativas de todos.

"Fue una salida súper tranquila, súper básica de dos horas, el día todavía ni siquiera se acaba y esto es lo que se ha gastado hasta el momento", fueron las palabras con las que cerró el material.



La Tiktoker confirmó que durante su "día de chicas" llevaban acumulados 2 mil 250 pesos (alrededor de 112 dólares).

El video publicado fue visto por 7.5 millones de personas, recibió un millón de likes y una larga lista de comentarios.

Los usuarios de TikTok atacaron a Fernanda por el fuerte gasto que realizó

Aunque no comentó cuánto terminó por gastar al final del día, la cantidad fue suficiente para impactar a los usuarios de TikTok, quienes aseguraron que su hija no tuvo límites y obtuvo todo lo que quería.



Pero la tiktoker también fue defendida por sus fans:

"Si ella tiene la posibilidad de gastar todo ese dinero no tiene nada de malo, cada quién sabe su presupuesto", "Tú solo encárgate de que tu niña la pase bien, no escuches las críticas", " Si tienes la economía, ¿por qué no darle un gusto?" o "Esos que dicen que no le de todo a la niña, ¿qué quieren?, ¿que se los dé a ustedes o qué?, son algunos puntos de vista de los internautas.



Incluso, hubieron personas que revelaron que, tras ver este video, confirmaban que no deseaban tener hijos por lo caro que puede llegar a ser.

"Gracias a este tipo de videos sigo fiel a mi idea de no tener hijos", "Prefiero gastarme ese dinero en viajes que en hijos", "Quería tener hijos, pero después de ver lo que cuestan se me quitaron las ganas", "Este video es un método anticonceptivo natural, te quita las ganas de tener un niño".