Mujer en Nueva York se viste solo de verde desde hace 25 años; su increíble estilo se volvió viral

En Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, vive una mujer de 82 años llamada Elizabeth Sweetheart, quien se ha vuelto viral al usar únicamente color verde, tanto en su cabello y vestimenta, desde hace más de 25 años.

Mujer en Nueva York se hace viral por usar únicamente prendas de color verde Imagen Instagram @greenladyofbrooklyn

Elizabeth Sweetheart, la mujer que solo usa color verde desde hace más de 25 años

Desde hace más de 25 años, Elizabeth Sweetheart, de 82 años, usa únicamente color verde lima, desde su cabello, accesorios, calzado y ropa, además de incorporar este tono en otros aspectos de su vida.

La señora vive en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, donde es conocida como ‘La Dama Verde de Carroll Gardens’, ya que ese tono también lo incorporó en su hogar, desde la puerta principal, las escaleras y los interiores, como la alfombra, bote de basura, platos y utensilios de cocina.

@revistafucsia El verde, su pasión 💚 Elizabeth Sweetheart @greenladyofbrooklyn es una artista de 82 años que nació en Nueva Escocia y actualmente vive en Brooklyn. Esta mujer es reconocida no solo por su talento, sino también por su infinito amor al color verde. Su sofá, su cama, sus sábanas, sus cubiertos, su ropa y hasta su pelo son de color verde y, en general, casi toda cu casa tiene este color. Su gusto por el color verde comenzó con una tierna historia, una invitación de su padre a visitar Florida. Luego de eso, comenzó a pintar pequeñas cosas con el color, hace aproximadamente, 26 años. 📸: @greenladyofbrooklyn #SomosFucsia #greenladyofbrooklyn #mujerverde #verde #colorverde #elizabethsweetheart ♬ sonido original - Revista Fucsia

“Es curioso cómo recolectas algunas cosas y luego tu colección sigue crecimiento”, dijo en entrevista al New York Times.



Durante varias décadas, Elizabeth se dedicó a hacer pequeñas acuarelas finamente pintadas, creando estampados hechos a mano para los mejores diseñadores y fabricantes de ropa. Actualmente, la artista trabaja desde su casa, recolectando y vendiendo material antiguo (vintage).

“Siempre estoy haciendo cosas para mantenerme feliz, y el verde es el color más positivo y más feliz”, expresó la artista, quien es difícil que no llame la atención debido al tono que usa.



Durante años, Elizabeth fue conocida por pasear a su perro Dylan con una correa verde. En un momento quiso teñir el color del can del mismo tono, pero su hijo Sam Eaton la convenció de no hacerlo, ya que deseaba que todos los aspectos de su vida fueran del mismo tono.

"Nunca planeé que sucediera nada de esto. No es una obsesión. Simplemente sucedió de forma natural. Siempre he usado ese color”, añadió.

¿Cómo le hace para conseguir tantos utensilios de color verde lima?

El color verde no es únicamente para hacerla destacar de las demás personas, también lo usa para recordar que nació en Nueva Escocia, Canadá, que forma parte de su educación artística y en su hogar siempre está presente, incluso en el exterior, ya que tiene un bello jardín donde cultiva varios alimentos.

“El verde no es simplemente diversión. También me ayuda a superar momentos difíciles (como la muerte de su madre y su perro Dylan, además de pasar por dos cirugías)”, expresó.



Encontrar cosas verdes no es fácil. La señora le comentó al periódico que usualmente compra las prendas que le gustan y después las tiñe de su color favorito.

Además de tener más de 463 mil seguidores en Instagram, ‘La Dama Verde’ tiene un perfil en Cameo, plataforma que se dedica a vender mensajes de famosos. Si quieres un video personalizado, puedes comprarlo por 516 pesos mexicanos (30,05 dólares), el cual tiene una duración de poco más de un minuto y Elizabeth lo envía en 24 horas a través de la plataforma.

