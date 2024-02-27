Abuelitas se reúnen para celebrar el cumpleaños 91 de una de ellas, ¡tenían 15 años sin verse!

Video Abuelitas en TikTok disfrutan a sus amigas sin importar la edad: bailan, viajan y beben juntas

Hay amistades que trascienden el tiempo y la distancia, tal es el caso de estas dos mujeres españolas, que se reunieron tras 15 años de no verse para celebrar el cumpleaños #91 de una de ellas.

Para el cumpleaños #91 de su mejor amiga, una adulta mayor viajó a Madrid para sorprenderla Imagen TikTok @elenita.la.fantastica

Tiktoker documenta el emotivo reencuentro de su abuela con su mejor amiga; hace 15 años que no se veían

La usuaria de TikTok @elenita.la.fantastica compartió un emotivo video donde acompañó a su ‘yaya’, como suele decirle a los abuelos en España, para que se reuniera con su mejor amiga, quien cumplió 91 años, todo como parte de una gran sorpresa.

La joven viajó a Madrid para que su abuela pudiera encontrarse con su amiga, a quien no había visto desde hace 15 años, por lo que ambas mujeres no pudieron ocultar su emoción y en cuanto estuvieron frente a frente comenzaron a llorar, acercándose de inmediato para darse un gran abrazo.

"Mi yaya le ha dado una sorpresa a su mejor amiga, a la que no veía desde hace 15 años", escribió la joven sobre el video.



El clip conmovió a los internautas y rápidamente consiguió más de 2 millones de visualizaciones, además de cientos de comentarios de personas que quedaron encantadas con la reacción de las adultas mayores.

"Qué mujer tan elegante", "Un momento maravilloso", "La señora de negro necesitaba ver a su amiga, se le ve la mirada en paz", "Yo solo tengo esta aplicación para llorar", "Tu yaya es la mujer más elegante que he visto en mucho tiempo", "Esa sí es una gran amistad" y "Como cierra los ojos al abrazarla", fueron algunos de los textos que consiguió.



Los seguidores de esta usuaria destacaron lo elegante que luce la señora, por lo que Elena mostró cuál fue el look que usó el pasado 1 de enero para darle la bienvenida al Año Nuevo, donde en un momento del clip su abuela le pide que no se acerque tanto porque podría arruinar su peinado.

Abuelitas se reúnen para jugar Mario Kart

Otra reunión de adultas mayores se que hizo viral ocurrió hace unos meses, cuando se dio a conocer un video de dos abuelitas que se juntan para jugar Mario Kart, además de platicar y mostrar su destreza en los videojuegos.

A través de X, el usuaria @ElAlancrancillo_ retomó un video del programa ‘Aruser@s’ del medio español ‘La Sexta’, en donde comparte la nota de las abuelas que se reúnen en casa de una de ellas durante el verano para jugar las diferentes pistas de Mario Kart 8 Deluxe.

Un grupo de abuelitas se reúne a diario para jugar MARIO KART 8 DELUXE en Switch 😍🥰



Todas las tardes van a una casa diferente para cambiar de aires mientras charlan y muestran su destreza al volante



Este videojuego es clasificación ‘A’, por lo que es apto para todo público y tiene el modo de multijugador, lo que le permite a las adultas mayores disfrutar de las pistas del Reino Champiñón mientras platican de sus vidas.