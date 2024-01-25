Historias virales

Mujer hace su confirmación para casarse por la iglesia a las 27 años e historia se viraliza en redes: "se burlaban de mí"

Con el ferviente deseo de casarse por la iglesia una joven decidió hacer su confirmación, pero un detalle hizo que esto provocara risas en TikTok.

Video "México mágico": los momentos más surrealistas que sólo puedes ver en ese país

Tomar la decisión de casarse es algo que causa felicidad en millones de personas, pero en ocasiones pueden haber obstáculos que lo pueden impedir, por lo cual se deben tomar medidas extremas, así como lo hizo la siguiente chica.

En video, mujer mexicana hace su confirmación para casarse en la iglesia y provoca risas en redes

En México la religión que predomina es la católica y si alguien de este país desea contraer matrimonio por tradición necesita cubrir algunos tres requisitos indispensables: el acta de bautismo, el certificado de primera comunión y también de confirmación, los cuales se le pedirán a la pareja en la congregación donde deseen realizar la ceremonia.

Quien olvidó que no tenía esté último documento fue la usuaria @soyrenatagtz y por ello, recurrió a una medida poco usual para casarse en la iglesia hacer su confirmación sin importar que tuviera 27 años de edad.

De acuerdo a su perfil de TikTok, la mexicana mostró que en 2023 pidieron su mano en matrimonio y ella aceptó. Con los preparativos en puerta el pequeño detalle que frenaba el avance de la ceremonia en la iglesia era no tenía su confirmación, por lo cual asistió a la catequesis, pero había un detalle en todo esto, era la única adulta tomándola.

Así lo dejó en claro el pasado 23 de enero cuando posteó un clip con el texto "Yo haciendo la confirmación a los 27 años para poder casarme", en el cual ella se mostraba junto a sus compañeros posando para tomarse una fotografía grupal en lo que parecía su graduación.

Lo que terminó provocando risas y que el video se hiciera viral con más de 6 millones de vistas es que ella era la única mayor de edad que hizo su confirmación, pues todos los demás eran niños y adolescentes.

Para confirmarlo grabó a las personas en la ceremonia y todo resultó ser real, debido a que los otros adultos de la foto solo eran los padres de la iglesia.

Internautas empatizaron con su caso y hasta revelaron que vivieron lo mismo que ella

La mujer expresó que los niños se burlaban de ella por ser la única persona grande en hacer la confirmación y en los comentarios, a pesar de que algunos hicieron bromas sobre la situación, muchos se quedaron impactados porque no sabían que debían hacer la confirmación para casarse.

"¿Se tiene que hacer eso para casarse? Yo pensé que la confirmación era para complacer a los papás religiosos", ¿Qué? yo no sabía esto", "No me rió porque claramente puedo ser yo algún día", "Yo viendo esto recién comprometida y sin confirmación queriendo casarme por la iglesia", "La confirmación es para ¿qué? me muero jaja", "Toda mi vida estuve en la ignorancia", "Yo a mis 22 sin me primera comunión ni confirmación, entonces estoy peor que tú", es lo que expresaron.


Algo interesante es que muchos usuarios confesaron sentirse identificados con la tiktoker debido a que ellos hicieron su bautizo, primera comunión o confirmación cuando eran grandes y también estuvieron rodeados de niños.

@soyrenatagtz

Oficialmente soy una bride 2024 #bride #boda #boda2024 #confirmacion #confirmacioncatolica #novia #bridetobe #bridetok #bodasmexico #wedding #weddingtiktok

♬ Protégeme Señor - ''El Obama'' Carlos Anderson
"Yo también hice mi confirmación así, los niños pequeños se reían siempre de mi cuando llegaba a clases pero era las más inteligente", "Yo con 31 y apenas me bauticé", "Yo te entiendo también hice mi primera comunión y confirmación para casarme a mis casi 30", "Pensé que era normal, yo lo hice a mis 20", "Jajajaja yo la hice el año pasado a los 39 años y ni era para casarme solo se me antojó hacerla", "Yo con 25 años la hice y también puro chamaquito junto a mi" y "Mi papá apenas la hizo tiene 45 y todo por casarse en abril con mi mamá", fueron otros puntos de vista.


