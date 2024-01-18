Mujer convence a desconocidos millonarios de comprarle bolsas de lujo y joyas en Nueva York: desata polémica

La tikoker neoyorkina Karolina Geits se ha vuelto viral por sus videos en los que sale a las calles a buscar un esposo millonario y, recientemente, aquellos en los cuales convence a desconocidos millonarios que encuentra fuera de tiendas de marcas de renombre, de comprarle desde un café hasta bolsas de lujo, joyas, un iPhone de última generación o botas de reconocidas marcas.

En octubre del 2023, la también modelo, fue reconocida por el sitio 'New Yorkers' por ser tan popular y 'obtener siempre todo lo que quiere'.

La mujer, quien siempre viste con alta moda, cuenta ya con más de 770 mil seguidores en Instagram y más de medio millón en TikTok.

¿Cómo son los videos en los que la tiktoker consigue que le compren bolsas de lujo y joyas?

En uno de su videos, Karolina se acerca a un hombre que está hablando por celular fuera de la tienda Tiffany & Co. y, tras preguntarle cómo está y decirle que luce muy guapo, le cuenta que está teniendo especialmente un mal día.

"Oh, Dios mío, ¿por qué?", pregunta el hombre. "No lo sé", responde ella. "El clima, tal vez", sugiere él. "Sí, podría ser. ¿Quieres hacerme feliz?", cuestiona Karolina, ante lo que el hombre se asombra y ella ríe nerviosa. "Ok, lo haré", asegura el caballero. "Ahí está la tienda de Chanel, ¿quieres hacerme feliz y comprarme una bolsa?", pregunta ella tiernamente. "¿Es en serio?... Ven, sí, no hay problema", resuelve él. "¿En serio? ¡Oh por Dios! Gracias", exclama la modelo.



En el clip, que ya cuenta con más de 35.6 millones de reproducciones y está musicalizado con el tema de Enrique Iglesias llamado 'Héroe', se ve cómo ambos entran a la tienda para escoger la bolsa y él sale con el producto, que finalmente le entrega a ella en la calle, mientras Karolina muestra su amplia sonrisa.

En otro video en el que se encontró con un hombre que es figura pública y billonario (por lo que aparece blureado), ella busca un supuesto arete que se le perdió, rodeándolo y preguntándole si no lo vio. Él niega haberlo visto y parece contrariado por lo triste que luce la mujer, a quien al ver bien adegura que luce totalmente hermosa.

"Te diré qué: ¿Me permites que te compre otro par de aretes?", propone el caballero. "¿Es en serio?", pregunta la mujer. "Sí, justo ahora, 100%, estaría honrado de comprarte otro par de aretes, eres impresionante", asiente el hombre. "Por supuesto, ¿podemos ir a Cartier?", manifiesta feliz Karolina. "Iremos a donde tú quieras", concluyó el hombre, quien se presentó como Ronnie.



Al final del clip, que ahora cuenta con 8.9 millones de reproducciones, se ve cómo la mujer y el hombre salen de la tienda tomados del brazo y él le entrega una bolsa roja de la marca de lujo.

En otros de sus videos virales, la modelo se renta como novia en Navidad y busca un esposo rico, para lo quepega carteles por todo Nueva York, los cuales responden. Este último video tiene más de 24 millones de reproducciones.

Geits también ha subido videos en los que regala a sus seguidores de redes sociales artículos de lujo y compra comida en un reconocido supermercado para gente de escasos recursos.

¿Cómo reaccionan los usuarios de TikTok a sus videos?

A pesar de que algunos de sus detractores opinan que los videos son montados y otros la critican, muchas mujeres que la siguen, admiran la manera de esta polémica mujer de hacer contenido y obtener todo lo que quiere.

"No me importa, yo quiero seguir creyendo que esas cosas sí pasan", "Perder los aritos de perla de Shein frente a Cartier, apuntado", "Y tú conformándote con el que te compra un Pandora", "Quiero ser ella", "No podría sentirme cómoda con un hombre desconocido ofrecien do comprarme aretes", "Evidentemente un hombre que resuelve", "A mí ni un helado de la calle", "Todo un caballero", "¿A cambio de qué?", "Eso no pasa en la vida real", "Me sentiría como Julia Roberts en 'Pretty Woman'", "Y de pronto un día de suerteeeee", "La forma en la que me casaría", escribieron algunos internautas.