Mujer acompaña a su esposo al panteón para 'ver' a su exnovia y el video conmueve a TikTok: "Ella nos unió"

La usuaria de la cuenta @alooondramm de TikTok se hizo viral hace algunos días tras compartir su experiencia en Día de muertos acompañando a su esposo a 'ver' a su ex.

La ahora esposa del hombre acompañó a su marido a 'visitar' a su exnovia en el panteón municipal de Apaseo el Alto en Guanajuato, México y grabó desde la entrada del camposanto en la que se veían las múltiples flores de todos colores.

¿Por qué visitó la mujer con su esposo la tumba de su exnovio?

Como descripción del video en TikTok, la mujer escribió: "A pesar de que nunca nos conocimos, le agradezco de poner a mi esposo en mi camino para seguir haciéndolo feliz".

En el clip de menos de 40 segundos, la joven asegura que le arregló la tumba a la exnovia de su esposo, a quien éste perdió prematuramente en el 2020, por lo que se alcanza a ver, ya que además se muestra la fotografía de la finada, quien lucía muy joven en su deceso.

También se ve al marido recorrer el panteón entre las tumbas cargando un enorme ramo de flores de cempasúchil, con las que adornaron la tumba, que después pudo apreciarse también algunos ramos de rosas.

"Mi esposo me platicó que poco tiempo antes de conocerme iba a platicar con ella, a decirle que ya quería a una mujer que le diera mucho amor, y me conoció. Le puedo agradecer a ella también porque sé que lo escuchó y nos unió. Ambos nos amamos demasiado", compartió la mujer además en los comentarios.

@alooondramm Apesar de que nunca nos conocimos, le agradezco de poner a mi esposo en mi camino para seguir haciéndolo feliz 🤍 #noviembre1 #diademuertos ♬ sonido original - AM

Muchos de los usuarios se conmovieron y aplaudieron el gesto de la ahora esposa.

"Qué mujer tan madura, me gusta esa seguridad en ti", "Ella debe estar súper contenta de que él esté con una gran mujer ahora", "Ella lo guió hacia ti, porque sabía que tú lo harías el más feliz", "Ella te eligió para ti", "Qué bonito detalle, honestamente", "Eso es madurez, seguridad y amor", "Qué lindo corazón tienes", "Qué lindooooo", "Qué bello gesto", "Ojalá algún día encuentre alguien que me apoye así, porque al final nunca olvidamos a quien amamos", "Me levanto y te aplaudo, mujer", "Qué suerte tiene tu esposo de tenerte", "Yo no lo haría, porque hay que cerrar ciclos en la vida. Como dice lo a canción: 'Ya lo pasado, pasado', pero en fin, cada quién", "Qué bonito corazón tienes", "Ejemplo de mujer", "Me hacen llorar", "De las mejores historias de amor que he escuchado, ¡felicidades!, mis mejores deseos para ustedes", "Qué linda que lo acompañes y que él lo permita, estoy con lágrimas en tu video", fueron algunos de los comentarios

Y aunque algunas de las personas en TikTok aseguraron que sus parejas no permiten que 'visiten' a sus exparejas, sorprendentemente, algunos pasan por la misma situación que ella y reaccionaron con empatía.

"¡Qué bonito que lo hagas! Mi novio siempre me dice que vayamos a llevarle flores a mi ex al panteón, y aunque aún no estoy lista para eso, le agradezco", "Yo le hago su altar a la exesposa de mi esposo", "Mi esposo, cada domingo, nos lleva a mi hija y a mí a llevarle flores a su tumba a mi exesposo, me dice que mientras yo viva, Camila vendrá cada domingo", "Yo también visito la tumba de la ex de mi ex, en su tiempo fuimos amigas y ella en vida influyó bastante para que volviera a intentarlo con él", "Mi actual pareja también me ayudó a adornar la tumba de mi ex esposo", "El mío se enoja si voy a ver a mi ex de hace años", escribieron otros.



El video ya cuenta con más de 438 mil reproducciones y 38 mil 800 'me gusta'.

¿Tú harías lo mismo que ella?