Pone mini salón de belleza en su escuela con todo y arreglo de uñas: su idea impactó en TikTok

Emprender un negocio no es nada sencillo; sin embargo, algunas personas han utilizado su creatividad para hacerlo posible y ganar una cantidad extra de dinero.

Además de la joven que puso su propia tiendita en su escritorio del trabajo , otra persona que se unió a esta tendencia de montar un negocio en lugares extraños, fue una estudiante mexicana.

Pone negocio de belleza dentro de salón de clases y TikTok la hace viral

Se trata de Caro Ferreira, quien publicó en su perfil de TikTok @caroferreiraa, cómo hizo un negocio de belleza en su salón de clases para darles un total cambio de look a sus compañeras.

"Dormirse en el salón ya quedó en el pasado", fue el texto que acompañó el video.



En el clip, se puede ver cómo algunas jóvenes del salón se encuentran recibiendo servicios como planchado de cejas, pedicure y hasta decoración de uñas con todo y pedrería.

Los materiales que utilizó para realizar dichos procedimientos son pequeños y transportables, así que no tuvo problema en llevarlos consigo a su escuela. Además, la joven aclaró que estos servicios solo los ofrecía en los tiempos libres que tenía entre sus clases.

Todas las alumnas se mostraron pacientes ante los tratamientos y entretenidas, lo cual fue parte del motivo que hizo viral el video.



El TikTok nombrado "Ahora es salón de belleza 10/10" haciendo referencia al salón de clases, logró más de dos millones de vistas, y hasta el momento, su mini puesto de belleza sigue ganando likes en la plataforma.

Los comentarios que recibió fueron mayormente de felicitación por su idea y aliento para que siguiera practicando, especialmente poniendo uñas, debido a que es un trabajo que está en tendencia y para el que se necesita mucho dominio de la técnica.

Internautas mostraron su apoyo al emprendimiento de Caro Ferreira

"Te estás preparando para la vida, tú muy bien", "Me encanta tu actitud de emprendimiento, sigue así para que puedas ganar dinero", "Te fuiste a las ligas mayores, seguro ganas más de 200 pesos por persona", "¿Cómo no había eso en mis tiempos? Yo estaría feliz", "Amo. Entre todas poniéndose bien reinas", fue como se expresaron los internautas.



También apuntaron que el supuesto negocio escaló a grandes niveles, pues antes había otro tipo de negocios "más humildes" en las escuelas.

"Antes yo vendía dulces y me sentía poderosa, pero ahora me siento insignificante con tu idea", "En mi época si vendías dulces ya era mucho, me impresiona cómo la juventud ha cambiado para emprender", "Cuando iba a la escuela teníamos un casino bien humilde, recuerdo que una vez nos descubrieron y nos lo cerraron, pero hicimos buen dinero" y "Yo cobraba por plancharle el cabello a las niñas, me faltó tener visión como tú", fueron otros puntos de vista.