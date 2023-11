Mujer rechaza trabajo de 180 mil dólares por loca razón: internautas aplauden su decisión

En video, rechaza empleo porque pidieron teñirse el pelo y esto piensa TikTok

Quien lo hizo de una manera viral fue usuaria @adminandeve, debido a que decidió compartir cómo ha sido su viaje para encontrar un nuevo trabajo después de ser despedida en 2022.

La busqueda fue extensa y si bien parecía no tener suerte encontrando algo, el día 22 de su proceso reveló que estaba a punto de tener una entrevista de trabajo con una firma financiera y que el rango salarial es de $150,000 a $180,000, lo cual la emocionó de inmediato, pero había un inconveniente, su cabello de color morado.

"El único problema es que querrían que me teñiera el pelo para el trabajo, y me cuesta mucho cambiarme para un trabajo cuando sé que mi trabajo es realmente bueno. Yo sé que estarán diciendo "píntate el cabello", pero significa mucho para mí.", es lo que expresó.



La publicación obtuvo más de 400 mil vistas y mayormente los comentarios apuntaron lo absurda que era la petición y otros, le dieron consejos a la chica para que pudiera esconder el color de su cabello sin tener que ir a la estética.

"¿Alguien más quiere saber por qué diables te piden que te tiñas el pelo? es absurdo", "Podrías aplicarle spray y asunto arreglado", "Una peluca podría ser la opción", "¿En qué les afecta el color de tu pelo?", "Si creen que necesitas teñirte el pelo, ¿qué más te van a pedir que hagas? Pueden pensar que son tus dueños, veo trabajo de fin de semana en tu futuro.", "Como alguien que trabaja en RRHH, obligarte a cambiar tu apariencia para el trabajo es una gran señal de alarma y no vale la pena el dinero, en mi opinión", "Ningún trabajo vale la pena si debo cambiar mi aspecto" o "Qué locura, me enoja que pidan cosas sin sentido para entrar a una empresa".



Una pequeña parte de los usuarios revelaron que al ser una gran suma de dinero ellos incluso se afeitarían la cabeza si se los pidieran, ya que podría ser una gran oportunidad laboral.

En una actualización de lo que vivió la tiktoker hizo un segundo clip donde platicó que esa no fue la única red flag de la empresa, ya que además la terminaron juzgando por tener su propio negocio y por si fuera poco los reclutadores comenzaron a hablar entre ellos en voz baja.

Los internautas mencionaron que todas las cosas enlistadas eran suficientes para saber que en efecto, quizá no era el mejor lugar para ella.

"Hermana ahí claramente no es", "Horror, ¿cómo que se estaban secreteando?", "Huye, no entiendo por qué se molestaron", "Si no te apoyan por tu negocio ahí no es", "La gente siempre me dice que me quite el aro de la nariz para las entrevistas... no. No puedo trabajar para una organización que piense que eso influye en mi trabajo", "Te mereces algo mucho mejor que ese sitio" y "Siento mucho que hayas tenido que lidiar con eso. ¡Qué tóxico!", resultaron se otros.



Para tranqulidad de todos, la joven expuso que no aceptó el puesto por la actitud de los reclutadores y las críticas que recibió por haber cambiado 3 veces de trabajo en 4 años a pesar de que dejó en claro que fue por la pandemia de COVID-19.

