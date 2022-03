Es criticada por usar ropa juvenil y tener tatuajes a los 57: respondió de forma épica

Aunque las mujeres siguen siendo juzgadas con mayor dureza por un gran número de estereotipos, cada día vemos más casos que nos llenan de esperanza.

Tal como lo hace Lonnie Pike, una mujer de 57 años de edad y que, pese a que ha sido criticada por vestirse con un estilo juvenil, no se ha dejado afectar por los comentarios.

Y es que siempre ha manifestado que la edad no es un obstáculo para sentirse bien con ella misma.

Mujer se defiende de críticas por su apariencia

En una entrevista para ‘VivaFifty’, en 2020, Lonnie mencionó que desde que abrió su cuenta de Instagram, mucha gente le ha escrito para felicitarla por mostrarse sin temor de ser juzgada por su apariencia.

“Acabo de comenzar mi página de Instagram este año. Recibo muchas respuestas positivas de personas que aprecian el hecho de que no tengo miedo de mostrarle al mundo quién soy", expresó.

La mujer que se ha ganado el cariño de muchos, afirmó que sus tatuajes y estilo de cabello son sólo un aspecto de quién es, incluso ha optado por usar como nombre de usuario ‘Gray Hair and Tattoos’.

“Los tatuajes han venido con la historia de mi vida. Me hice mi primer tatuaje cuando cumplí 30 años. Estaba en un mal matrimonio y estuvimos separados por un tiempo. (...) Este fue el comienzo de mi viaje para dejar salir mi verdadero yo y ser quien quería ser. Me hago un tatuaje que representa lo que estoy pasando. Creo que es importante saber que mis tatuajes no me hacen ser quien soy más que cualquier otra parte de mí. Mi cabello gris o mis ojos verdes... solo una parte de la imagen completa”, dijo Lonnie.

Defiende su estilo de vida y no teme a mostrarse por quien es

En cuanto a las críticas que le hacen, no es algo que le preocupe o hagan sentir mal, pues como mantra de vida no permite que nadie hable de ella de manera negativa.

“No entro en una habitación y me pregunto qué pensará la gente, entro en una habitación cómoda con cada parte de mí. No le doy a nadie el derecho de responderme negativamente en cualquier área de mi vida. Mi vida es mi universo y las críticas no están permitidas”, relató al medio.



Centrada en su persona, siempre se muestra profesional y segura de sí misma, demostrando que las críticas no le afectan para nada.

"Tengo un gran trabajo, me comporto como la profesional que soy y me considero una de las mejores en mi campo, así que no, no creo que haya nada que me afecte negativamente", afirmó Pike.

Para ella lo más importante es la libertad

Su historia la ha llevado a inspirar a otras personas para que al igual que ella, logren dejarse ver cómo son, sin tener miedo del qué dirán y así puedan sentirse libres con su apariencia, forma de ser y pensar.

“Espero inspirar a la gente a ser ellos mismos. Me encantaría mostrarle a la gente que puedes ser tú mismo sin el miedo a lo que la gente pueda pensar. La libertad de dejar salir tu interior para que el mundo lo vea. No juzgo a las personas por su estilo de vida y me encantaría ayudar a correr la voz sobre la aceptación de todos", sentenció la mujer de 57 años.



Actualmente Lonnie en su cuenta de Instagram tiene más de 110 mil seguidores mientras que en TikTok 976 k.