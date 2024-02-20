Estilista latina sustituye aluminio por hojas para tamal para decolorar cabello: ¿el ‘tamalayage’ funcionó?

Video Estos latinos no pueden ocultar su origen en el extranjero: siguen siendo igual de alegres

Estilista sustituye papel aluminio por hojas para tamales en decoloración de cabello: crea el ‘tamalayage’

Cassi es una estilista de Chicago que se especializa en crear efectos de color en las melenas de sus clientas. Según ha expresado en perfiles de redes sociales, su salón de belleza busca reducir su impacto en el medio ambiente al reciclar sus residuos o usar insumos amigables con el ambiente.

En medio de su búsqueda por la sustentabilidad, la joven estilista innovó en su técnica para decolorar el cabello. De manera tradicional, este procedimiento se hace con papel aluminio, pero en un video publicado a inicios de febrero, mostró que ella lo hizo con hojas de elote para tamal.

Al nuevo método lo bautizaría ‘tamalayage’, una combinación de las palabras ‘tamal’ y ‘balayage’, dijo la también creadora de contenido en su cuenta de TikTok.

Lo cierto es que esto no fue más que un experimento “para divertirse” y como un “homenaje a sus raíces mexicanas”: “No es un servicio real” que ofrezcan en su estética, aclaró la joven en redes sociales.

También enfatizó que no tiene intenciones de sustituir el papel aluminio en sus tratamientos por hojas para tamales.

Por último, comentó que lavó y desechó en la composta las hojas de elote que usó para el experimento.

Redes sociales reaccionan al video del ‘tamalayage’

Cassi publicó el video de su innovadora técnica tanto en Instagram como en TikTok y en ambas plataformas alcanzó alrededor de 3 millones de reproducciones, miles de ‘likes’ y comentarios.

En la última sección, cientos de internautas expresaron qué les pareció su idea. De manera general, se dividieron en dos bandos: quienes la criticaron y quienes la apoyaron.

Los de la primera opinión externaron su rechazo con mensajes como:

“Está bien ser ecológica, pero creo que el papel aluminio es indispensable porque genera calor”, “¿No sale más caro que el aluminio?”, “¡Las hojas de elote son para los tamales y punto!”, “Ya no saben qué inventar”, “¿Qué hace la hoja de elote para ayudar al proceso? No añade calor, esto no tiene sentido para mí”, “Había visto cosas ridículas, pero esta rebasa todas” o “Cualquier cosa para llamar la atención”.



Del lado contrario, muchos expresaron sus deseos que esta técnica sí fuera posible:

“Espero sí sea funcional, así ayudan al medio ambiente”, “Excelente resultado y una idea sustentable para el planeta”.



En medio de la discusión, muchos usuarios de redes sociales sacaron a relucir su sentido del humor con comentarios como:

“Color: pelos de elote”, “Literal pelos de elote”, “¿Cuánto tiempo pongo al vapor a la clienta?”, “Mi estilista el Día de la Candelaria”, “Con razón no he encontrado hojas para tamales”, “Así pintamos el cabello en México, para los que no sepan”, “Tinte a la mexicana” o “Yo pensando que iba a hacer tamales de mora azul”.