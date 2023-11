Chica cambia su vida trabajando como novia virtual y causa 'curiosidad' en TikTok: gana miles de dólares

Una usuaria de TikTok (@keyli.prettywoman) causó polémica en dicha plataforma al revelar que trabajaba como novia virtual y que esto le había cambiado la vida por completo, haciéndole ganar mucho más dinero del que imaginó.

La joven contó que gracias a este 'empleo' cambió su vida por completo, pues ha podido ayudar a sus padres con la despensa, remodelar la cocina de su mamá, comprarse la cama de sus sueños, salir a los lugares que quiere, invitar a comer a su familia y darse algunos lujos más.

¿Cómo es el trabajo como novia virtual?

En el caso de Keily, ella asegura que en realidad es streamer, ya que su trabajo consiste en hacer videollamadas y mandarse mensajes con los 'clientes', por medio de aplicaciones como 'Livejoy', 'Pretty woman' o 'Candy chat'.

La streamer no dice exactamente cuánto gana, pero se podría decir que son ya miles de dólares, por los fajos de billetes que presume en sus redes sociales TikTok e Instagram.

Incluso afirma que no volvería a trabajar 12 horas parada en un negocio, pues prefiere estar la misma cantidad de tiempo hablando por videollamada desde su casa y ganando el triple.

@keyli.prettywoman Respuesta a @Maria Jose Torres Aprendamos a respetar las decisiones de cada persona. ♬ sonido original - Tutora Keyli

A pesar de que este 'empleo' pueda ser controversial, el mercado ha mostrado ser amplio, ya que comienzan a aparecer incluso novias virtuales creadas por Inteligencia Artificial que cobran 1 dólar por minuto.

"Al principio no es nada fácil, afecta mucho, luego aprendes cómo es el manejo, tú pones tus límites. Son llamadas privadas que cuelgas cuando quieras", explicó la creadora de contenido.



Algunas otras mujeres han compartido sus experiencias con Keily, diciéndole que tabajar en esto es "demasiado para ellas" o que se han topado con hombres "tacaños", sin embargo, ella cuenta que ha aprendido a manejarlo, incluso cuando a veces ha estado a punto de renunciar.

¿Cómo reaccionan los usuarios de TikTok al polémico trabajo como novia virtual de Keily?

La joven ha provocado sentimientos encontrados entre los internautas, pues algunos tienen curiosidad e interés, mientras otros la juzgan y derraman 'hate'.

"En donde vivo, les llamamos de otra forma", "*Procede a ir a la playstore*", "No importa cómo te ganes el pan de cada día, porque nadie va a venir a preguntarte si tienes hambre", "Respetable lo que haces, pero igual deberías pensar a futuro e invertir en algo", "Todo eso también se puede conseguir con trabajo honrado", "No está mal, pero la dignidad al final del día sabe mejor", "Desconocía este tipo de apps", "Yo no podría soportarlo", fueron algunas de las opiniones.

Ante los comentarios negativos, Keily sólo asegura que este trabajo como 'novia virtual' cambió su vida, le permite darse sus lujos y apoyar a su mamá, la persona más importante para ella, por lo que no le importa lo que diga la gente, siempre y cuando pueda darle a su familia "lo que merece".



Su video más visto al respecto tiene más de 9.6 millones de reproducciones al momento, mientras que el siguiente con más número de vistas tiene 1.1 millones.