Hombre se decepciona porque va a tener una niña e Internet se indigna con su reacción

Joven desató polémica e indignación entre los usuarios de TikTok que fueron testigos de su reacción al descubrirse el humo rosa en el que llamaron el gender reveal más triste de las redes.

A través de TikTok se viralizó una grabación en la que se observa lo que parecía una fiesta de revelación de sexo normal, al aire libre, con invitados ansiosos por conocer el secreto mejor guardado por los padres.

Sin embargo, en las imágenes hay algo que no cuadra con la felicidad que refleja la futura mamá y es la expresión y actitud poco entusiasta del papá.

Y es que, mientras a la mamá, quien para la gran ocasión lucía un look completo en tono rosa pastel, no se le borraba la sonrisa mientras sostenía la bengala a la espera del color rosa o azul del humo, el padre permanecía con el semblante serio.



El momento álgido del día llegó, el humo blanco del principio se tiñó de rosa en señal de que es una niña la bebé que viene en camino y mientras la mamá y los presentes que se aprecian a cuadro celebran, el hombre simplemente camina, levantado las cejas hasta alejarse de la mamá.

En la toma del video, de apenas unos segundos, solo queda la mujer embarazada saltando de alegría por la próxima llegada de su hija.

“Aléjate amiga, ese hombre no es”, se lee sobre el video compartido en TikTok, donde hasta el momento suma más de 2 millones de reproducciones.

Los usuarios de redes sociales no perdonaron la indiferencia con la que el joven reaccionó a la noticia de que sería una niña la bebé que esperaban y se le fue a la yugular, lanzando comentarios en los que sugerían también a la mamá valorar esas acciones.

“En una de esas, a ella no le importa su actitud porque tiene otro que la trata mejor”; “Ya que no hay vuelta atrás, por lo menos protege a tu hija alejándola de alguien que no la ama”, “No sé pero siempre digo que desde el principio se conoce la personalidad de la gente, si escogen quedarse con lo peor y más tener hijos con él”; “Yo en su lugar ya estaría buscando otro padre para mi hija”; “Ese hombre se va a arrepentir de no disfrutar todo el proceso y más de su hija”, son algunos de los comentarios.



Hubo también quien aseguró que la mamá contó en sus redes sociales que se había separado del hombre y que le había permitido estar en la revelación del sexo de su hija con la condición de que no se le acercara.

“Ella salió diciendo en un video que se separó y que le va mejor sin él”, escribió una mientras otra destacó: “Vi una historia que dice que ellos se separaron y ella le permitió estar en la revelación pero con la condición que no se acercara mucho a ella”, sin embargo, otras señalaron que no era justificación para la apática reacción del hombre.