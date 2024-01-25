Entretenimiento

Mujer hace una réplica de su hija de 2 años en muñeca y desata pánico en redes: nadie entiende para qué

Los muñecos que hace la artista argentina han causado tal polémica que los usuarios hablan de locas teorías sobre posesiones demoníacas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Mamás latinas vs mamás gringas: este trend muestra todas sus diferencias (incluida la temida chancla)

Mujer mostró en video la réplica que hizo en muñeca de su hija de dos años y desató pánico entre los usuarios de redes sociales, dónde le preguntaron si algo le había pasado a la menor.

Mujer hace réplica de su hija de dos años en muñeca y todos preguntan ‘¿por qué?’

PUBLICIDAD

A través de la cuenta de TikTok Nani Reborn, la fabricante de muñecos, conocidos como bebés reborn, desató pánico entre los usuarios al mostrar la réplica casi exacta que hizo de su hija cuando apenas tenía dos años.

Ante la polémica que provocó su publicación, la mujer argentina dedicó un par de videos para aclarar que su hija no había fallecido y que la idea de crear una muñeca idéntica a ella fue para recordar cómo se veía a esa edad, pues ahora la menor tiene 8 años.

“Mi hija no falleció, mi hija creció, hice esta muñeca para recordarla cuando tenía dos años, chiquitita", explicó.
@nanireborn

Respuesta a @de_todo_un_poco1234

♬ sonido original - nanireborn

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

La mujer contó que la muñeca tiene el cabello real de su hija, luego de que la menor se cortó toda su melena, ella lo aprovechó y lo puso en la réplica. Además, resaltó, que si algo le hubiera pasado a la niña jamás la hubiera hecho en una de sus muñecas.

“No estoy loca, soy fan de mis hijos”, reiteró la artista, quien dijo que también hizo muñecos iguales a sus otros hijos.

Mujer hace muñecos que parecen reales y usuarios creen que están ‘poseídos’

La grabación ha causado tal impacto que muchas locas teorías han surgido entre los usuarios de TikTok, donde hablan de posesiones demoníacas y hasta le sugieren a la artista buscar ayuda profesional.

“Chicas por favor, un horror es estar en 2024 y creer que el demonio va a poseer una muñeca, ¿te imaginas a esta muñeca poseída? Es una muñera, liberen la mente, no pueden decir eso”, respondió la creadora a una de las usuarias.
@nanireborn

Respuesta a @Gabrielaaa

♬ sonido original - nanireborn


La tiktoker respondió también a otra internauta que sus muñecos no eran de trapo sino de vinilo y le recalcó el valor sentimental que le dio a la muñeca que hizo igual a su hija.

"Por Dios, mujer, cuál bebé, es un pedazo de trapos en forma de muñecas qué te pasa debes buscar ayuda profesional", decía el comentario.


En las grabaciones que comparte, la artista ha mostrado el proceso de creación de los muñecos que también han causado polémica pues se ven como bebés reales.

Pese a las críticas que ha recibido, la mujer asegura que ha tomado con humor las diferentes opiniones.

“Me dicen loca, que necesito psicólogo, que las muñecas tienen el diablo adentro, que se van a levantar, no ya está. Pero me hacen reír”, dijo.
Relacionados:
EntretenimientoTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD