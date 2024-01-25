Mujer hace una réplica de su hija de 2 años en muñeca y desata pánico en redes: nadie entiende para qué

Mujer mostró en video la réplica que hizo en muñeca de su hija de dos años y desató pánico entre los usuarios de redes sociales, dónde le preguntaron si algo le había pasado a la menor.

Mujer hace réplica de su hija de dos años en muñeca y todos preguntan ‘¿por qué?’

A través de la cuenta de TikTok Nani Reborn, la fabricante de muñecos, conocidos como bebés reborn, desató pánico entre los usuarios al mostrar la réplica casi exacta que hizo de su hija cuando apenas tenía dos años.

Ante la polémica que provocó su publicación, la mujer argentina dedicó un par de videos para aclarar que su hija no había fallecido y que la idea de crear una muñeca idéntica a ella fue para recordar cómo se veía a esa edad, pues ahora la menor tiene 8 años.

“Mi hija no falleció, mi hija creció, hice esta muñeca para recordarla cuando tenía dos años, chiquitita", explicó.

La mujer contó que la muñeca tiene el cabello real de su hija, luego de que la menor se cortó toda su melena, ella lo aprovechó y lo puso en la réplica. Además, resaltó, que si algo le hubiera pasado a la niña jamás la hubiera hecho en una de sus muñecas.

“No estoy loca, soy fan de mis hijos”, reiteró la artista, quien dijo que también hizo muñecos iguales a sus otros hijos.

Mujer hace muñecos que parecen reales y usuarios creen que están ‘poseídos’

La grabación ha causado tal impacto que muchas locas teorías han surgido entre los usuarios de TikTok, donde hablan de posesiones demoníacas y hasta le sugieren a la artista buscar ayuda profesional.

“Chicas por favor, un horror es estar en 2024 y creer que el demonio va a poseer una muñeca, ¿te imaginas a esta muñeca poseída? Es una muñera, liberen la mente, no pueden decir eso”, respondió la creadora a una de las usuarias.



La tiktoker respondió también a otra internauta que sus muñecos no eran de trapo sino de vinilo y le recalcó el valor sentimental que le dio a la muñeca que hizo igual a su hija.

"Por Dios, mujer, cuál bebé, es un pedazo de trapos en forma de muñecas qué te pasa debes buscar ayuda profesional", decía el comentario.



En las grabaciones que comparte, la artista ha mostrado el proceso de creación de los muñecos que también han causado polémica pues se ven como bebés reales.

Pese a las críticas que ha recibido, la mujer asegura que ha tomado con humor las diferentes opiniones.