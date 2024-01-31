Niño descubre que será el donante para salvar a su hermanita menor del cáncer: su reacción hizo llorar a Internet

Video Arriesgaron su vida para salvar a sus hermanitos de una desgracia y nos enseñaron el significado del amor

Hace unos días se hizo viral un video compartido desde la cuenta de TikTok @unpocodito en el que se observa la reacción de un niño al descubrir que es el donante idóneo para su hermanita, quien padece de cáncer.

El video desató múltiples reacciones entre los internautas y cuenta ya con casi 7 millones de reproducciones en pocos días.

¿Cómo es el video de la reacción de un niño que descubre que será el donador para salvar del cáncer a su hermanita?

En el clip, se ve cómo dos niños están esperando, tapándose con ambas manos la boca, emocionados, para recibir una noticia. Cada uno está a un lado de la pequeña niña, que parece no tener más de 2 años, sentados en una cama de hospital.

Los niños mayores gritan y se emocionan al saber que el hermano de en medio será el donador ideal para su hermanita menor. Él coloca las manos en la cama, carga su propio peso y luego salta fuera de ésta para correr a un sillón y brincar en él con los brazos arriba. Su papá lo señala como el donador y él grita y brinca por toda la habitación.

El niño, de nombre Kenley, sube y se hinca en la cama de hospital, levantando las manos en señal de triunfo, no deja de sonreír y notarse conmovido. Se tira a la cama y se levanta de inmediato, gritando con una sonrisa: "¡Sí!"

Kenley no paraba de hacer señales de triunfo e incluso unió sus manos como agradeciendo el poder salvar a su pequeña hermana Lucy.

El hermano abraza a su hermanita menor y su hermana mayor, quien también se la pasó gritando, sonriendo y corriendo. Ésta le pide que salve a la bebé, antes de abrazarlo. Él promete que lo hará.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video del niño que recibe la noticia de que será donador de su hermanita menor?

La mayoría de los internautas estuvieron conmovidos con la reacción del niño, quien tocó su corazón e hizo llorar a unos cuantos, sobre todo aquellos que recordaron experiencias similares.

Otros más expresaron que serían capaces de hacer lo mismo por sus hermanos.

"Ese niño entendió lo que es ser hermano mayor", "Yo soy capaz de dar la vida por mis hermanos, pero hay límites, por ejemplo: lavar sus platos", "Yo le hubiera dado toda mi médula a mi hija con tal de no haberla perdido", "Podré no pasarle un vaso de agua, pero si necesitara un pulmón, se lo daría sin pensarlo", "mi sobrino pasa por una batalla contra el cáncer y su hermano menor fue el único compatible", "Es lo más hermoso que he visto", "Ay, me hizo llorar", "Será un gran hombre", "No puedo parar de llorar", "Yo soy capaz de donar mi corazón por mi hermana", "Me hubiera gustado haber sido capaz de salvar a mi hermano", "¿Por qué me hacen llorar tan temprano?", comentaron algunos.

Hubo quienes cuestionaron la consciencia del niño para hacer esto, quienes manifestaron que no debían de darle la 'carga' de 'salvar a su hermana', pues sino lo lograba podría sentirse culpable; y hubo una pequeña discusión sobre si el procedimiento era demasiado fácil como para conmoverse, si era doloroso y los padres no debían someter a Kenley a él, e incluso si un menor de edad podía salvarle la vida a otro (lo cual sí se puede hacer, con el consentimiento de sus padres).