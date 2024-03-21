Elena Larrea: video animado la muestra despidiéndose de sus caballos y hace llorar al Internet

Video Elena Larrea, ‘influencer’ que apoyaba a los animales desde OnlyFans, dio esta noticia antes de morir

Elena Larrea, activista mexicana y fundadora de Cuacolandia (un santuario de caballos rescatados de maltrato y abandono ubicado en Puebla, México), falleció a los 31 años de edad el pasado martes 19 de marzo debido a una presunta trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón.

La noticia conmocionó a los fans de la influencer, quien se destacó por su lucha en favor de la defensa y protección de caballos, yeguas, asnos, burros y todos los equinos víctimas de maltrato.

La activista murió a los 31 años. Imagen Elena Larrea / Instagram

Elena Larrea se despide de sus caballos en animación

Si hubo algo que realmente destacó a la activista fue sin lugar a dudas su gran amor por los caballos, lo cual fue admirado durante mucho tiempo por sus seguidores, quienes aplaudían sus rescates y se identificaban con sus ideas.

Es por eso que, a manera de homenaje, algunos fans han hecho algunas ilustraciones en su honor en Instagram, como la que publicó la usuaria @marthaevi inspirada en un mensaje que dejó la fundadora de Cuacolandia.

"Solo pido que cuando la muerte me lleve, todos mis caballos que ya no están, me estén esperando para pasar la eternidad juntos", expresó Larrea antes de morir.

Ilustraciones de Elena Larrea en Instagram Imagen Instagram

Pero sin lugar a dudas, la que arrebató más lágrimas de quienes lo vieron, fue un video de TikTok, en el que crearon una emotiva animación en la que Elena puede despedirse de sus adoradas criaturas.

@gcmations En memoria de Elena Larrea, activista por los derechos de los animales y fundadora de Cuacolandia, un refugio para caballos maltratados y otros equinos en Atlixco, Puebla. cuacolandia elenalarrea gcmations ♬ Jacob and the Stone - Emile Mosseri

El clip de la cuenta @GCmations conmovió a todos aquéllos que conocían a Larrea y se volvió viral en tan sólo unas horas.

A 15 horas de su publicación, el video cuyo título es: "En memoria de Elena Larrea, activista por los derechos de los animales y fundadora de Cuacolandia, un refugio para caballos maltratados y otros equinos en Atlixco, Puebla", ya suma más de 1.3 millones de reproducciones, más de 330 mil 'me gusta' y casi 3 mil 600 comentarios.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la animación de Lorena Larrea despidiéndose de sus caballos?

Los seguidores de la influencer estaban profundamente conmovidos ante la breve secuencia en caricatura, expresando que hizo llorar a muchos.

"Vivirás por siempre", "¿Se imaginan morir y que seas recordada por haber hecho cosas tan hermosas? DEP", "No puedo más que llorar", "Elena, ¿ahora quién cuidará de Igor, Winner, Rompope, Mila, sin ti?", "¿Vieron el video donde graban a los caballos e Igor llora? No puedo con eso", "Ay nooo. Elena despidiéndose de Mila. ¡Qué dolor!", "Hay que continuar el legado de Elena", "Fue una gran mujer", "Dejó una huella imborrable", "Me rompió el corazón ver esto", "Hizo que se me salieron las lágrimas", escribieron algunos.