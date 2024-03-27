Ella es Altagracia, la perrita de Elena Larrea que la ayudaba en Cuacolandia: así la rescató

En el mundo de las redes sociales, a menudo encontramos historias que nos conmueven y nos recuerdan el poder del amor y la lealtad. Una de esas historias es la de Altagracia, la perrita de Elena Larrea, cuya relación ha cautivado a miles de seguidores en línea.

De las sombras a la luz: La conmovedora historia de Altagracia, la leal perrita de Elena Larrea

Tras el deceso de la famosa el pasado martes 19 de marzo a los 31 años, fue entonces cuando la historia de la mexicana con los animalitos se volvió viral, pues si bien ella tenía una conexión especial con los caballos, resulta que Altagracia era una de sus mejores amigas.

En redes sociales, la influencer documentó cómo descubrió a la perrita viviendo en un conducto de aguas negras y cuidando de sus 5 cachorros, lo cual la llevó a rescatarlos para darles un lugar seguro, cosa que encantó a todo Internet.

Elena esterilizó y vacunó a los perritos, quienes en el debido tiempo fueron adoptados tras ser cuidados, pero por su parte Altagracia se volvió su fiel compañera, tanto así que sin importar que fuera un animalito mestizo comenzó a ayudarla a cuidar a los cuadrúpedos que vivían en Cuacolandia, el recinto animal creado por la influencer.

Sus seguidores no tardaron en quedar sorprendidos por las aptitudes de Altagracia, que con frecuencia recibía halagos por ser una fiel perrita que ayudaba a su dueña sin que ella se lo pidiera.

"Altagracia, la patrona de Cuacolandia", "Aww qué hermoso Altagracia", "Gracias por rescatarla se ve que te ama son tan hermosos", "Aquí todos amamos a Altagracia", "Altagracia es una digna representante de Cuacolandia", "Muy orgullosa de su deber", "No solamente tiene alma de pastora, probablemente también genes. Los perros callejeros o encontrados en la calle, no necesariamente son generacionalmente nacidos en la calle. La mayoría de los estudios de ADN que hemos hecho con mestizos, tienen desde un perro de raza hasta 14 integrando su árbol genealógico. ¡Que bonita está la perrita, felicidades por haberla ayudado!", fueron algunos de ellos.



De hecho, Altagracia en poco tiempo comenzó a pastorear a los caballos, y los diversos videos en la cuenta @cuacolandia son la prueba de que la perrita era feliz ayudando a su dueña a mantener el "control" del lugar. Lamentablemente, con la partida de la joven, se especula que se encuentra con el ánimo decaído, pues si bien todos los días estaba a su lado, hoy tiene que acostumbrarse a su ausencia, lo cual remarcaron sus fans.

"Hoy pienso en lo triste que debe estar Altagracia porque ya no está su dueña", "Altagracia te va a extrañar muchísimo", "Espero que Altagracia la hayan dejado ver el cuerpo de Elena, allí ella inmediato entiende que es lo qué pasó y no pensara que Elena la abandono y esperaría por ella", "Vuelta alto Elena, Todos los animalitos te esperan allá arriba porque no hay otro lugar en donde pudieras estar", "Ay, que tengo pena por Elena" y "De pensar qué será de todos ellos ahora sin tí Elena ,sin tí ya nada será igual sigo en shock" es lo que comentaron.



La historia de Altagracia y Elena Larrea nos invita a detenernos y apreciar las pequeñas cosas, a valorar las relaciones genuinas y a recordar que el amor y la compañía de una mascota pueden traer luz y calidez a nuestras vidas. Altagracia es más que una perrita, es un recordatorio de la belleza de la conexión entre humanos y animales, y de la importancia de cuidar y proteger a aquellos que nos brindan su amor incondicional.



