Niño que nunca había celebrado su cumpleaños recibe fiesta sorpresa en escuela y así reaccionó

Las fiestas de cumpleaños son las favoritas de los niños y si bien se pensaría que todos lo han celebrado aunque sea una vez, este no fue el caso de Ángel David Salazar, quien se volvió viral por su historia, te contamos.

Niño que jamás había celebrado su cumpleaños es sorprendido con fiesta en su escuela

Todo comenzó cuando la usuaria de TikTok @casasximeno compartió el tierno momento en donde los compañeros del niño, junto con su maestra, se organizaron y le prepararon una fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños, esto después de enterarse que Ángel nunca había tenido una celebración de este tipo.

Fue así que después de entrar al salón de clases sus compañeros comenzaron a cantarle las Mañanitas, él quedó tan impactado que tapó su rostro con las manos y estalló en lágrimas segundos después.

Al terminar, los menores le dieron un fuerte aplauso y se acercaron para darle un abrazo grupal al festejado, lo cual terminó conmoviendo a todos.

La autora del clip incluso adjuntó un mensaje en su TikTok acerca del bonito gesto que tuvieron todos con él en su cumpleaños.

"Hay algo mágico con los niños,sus corazones, sus miradas,sus almas... parece desproporcionado a este mundo hostil,pero es justo eso lo que mantiene en pie su pequeño mundo. Solo he conocido una pequeña parte de la historia de Ángel y es suficiente para afirmar que le hace honor a su nombre. Escuché sobre su maestra,vieron esos niños? Esa mujer no merece si no flores y amor! Su trabajo es digno del cielo".



También contó que Ángel ha tenido una vida "compleja", pero eso no le ha impedido dejar de sonreír y disfrutar de las pequeñas cosas.

A tan solo 5 días de su publicación el tiktok ha sido reproducido más de 6 millones de veces y en los comentarios, los usuarios confesaron que ver el cariño de los niños hacia Ángel los hicieron llorar de felicidad.

"Lo recordará toda la vida", "Esto me hizo llorar y es muy temprano para eso, pero qué lindo", "Llorar con videos de niños felices es mi pasión", "Su cara al darse cuenta de la fiesta sorpresa lo es todo", "Lo más hermoso que he visto hoy", "No pensé que iba a llorar", "Lograron hacerme llorar", "El cariño de los niños es el mejor", "Yo no quería llorar hoy", "Me derrito de amor", "Imposible no llorar al ver algo así" o "Les juro que lloré con él", fueron algunas opiniones.



Por otro lado, un gran número de personas desea poder conocer la historia completa de Ángel, debido a que están dispuestas a ayudarlo de manera económica; sin embargo, hasta el momento no se ha publicado.

