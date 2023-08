Mujer llora de la desesperación por ser ama de casa y tener un mal día: "Estoy harta"

Miles de mujeres se han vuelto famosas tiktokers por mostrar su día a día como amas de casa, sus tips de limpieza y hasta por compartir sus recetas de cocina.

Además de eso, en ocasiones hablan sobre lo difícil que pueden llegar a ser las labores domésticas, cuidar a los niños al mismo tiempo y lograr encontrar un tiempo libre para ellas mismas, pero quien logró abrir un tema muy importante y poco mencionado al respecto fue la usuaria de TikTok @pata.de.perro23, te explicamos.

Ama de casa llora tras darse cuenta de que no puede terminar la comida y se hace viral con su video

Desde hace algún tiempo la joven mexicana ha ganado una fuerte base de seguidores por compartir cómo es su vida siendo ama de casa con una sonrisa en el rostro; sin embargo, el pasado 23 de agosto rompió en llanto mientras grababa, esto ocurrió porque su licuadora había explotado y lo que se encontraba en su interior quedó regado por toda la cocina.

"Les juro que hoy es de estos días que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia. Estoy harta, estoy muy harta ya. No sé ni como voy a limpiar esta cosa", fue la manera en que comenzó su TikTok.



La joven explicó llevaba horas tratando de hacer la comida, pero por una u otra razón no terminaba, ya que nada estaba saliendo como ella lo había planeado y por ende se retraso en sus actividades, lo cual le causó frustración.



Mientras limpiaba su cocina y sin dejar de llorar, reveló que ella ni su bebé habían almorzado debido a todo lo que le ocurrió , además de que el accidente con la licuadora "le daba más trabajo en la casa".

Resultó estar tan enojada por la situación que hasta tiró la licuadora a la basura porque "ya no servía".

Usuarias de TikTok la apoyaron porque sufren experiencias similares como amas de casa

Sin esperarlo su clip en 24 horas obtuvo más de 9 millones de vistas y en los comentarios, cientos de mujeres trataron de hacerla sentir mejor, pues comprenden lo duro que es ser ama de casa, tanto que las personas que se dedican a esto pueden experimentar desesperación.

"Es cansado ser mamá y ama de casa! TE MANDO UN GRAN ABRAZO PRINCESA! 🥺 TE ENTIENDO PERFECTAMENTE YO LLORABA TAMBIÉN ASÍ", "El video más real que he visto sobre ser ama de casa... tranquila, todo pasa, abrazo", "Creí que era la única que lloraba cuando pasan esas cosas", "Lo estás haciendo muy bien , hay días malos tú puedes con esto y más ser mami no es fácil y ser ama de casa tampoco , un abracito 🤍todo esta bien", "No sabes la necesidad que tuve de abrazarte muy fuerte, te entiendo mucho, abrazos fuertes", "Ser ama de casa no es fácil, nunca le digan a una ama de casa que no hace nada, eso duele mucho", "Amiga nosotras que somos mamás 24/7 y disque mantenidas también nesecitamos un respiro y descansar amamos a nuestros hijos pero también somos mujeres" o "Ay sí 😔 también tengo días así y creo que todas los tenemos", es lo que le respondieron.



Incluso algunas otras expresaron que su video las hizo reflexionar sobre si deseaban tener hijos y dedicarse a los que haceres del hogar porque ahora comprenden los díficil que es.

"Esta es la razón por la cual yo se que no quiero hijos. ser madre y esposa, ama de casa y las mil tareas que tienen cada uno de esos roles. Explotaría", "Por eso a veces pienso en si tener hijos o no, no sé si podría con todo, por eso te admiro, ánimo", "Esto lo necesitan ver las personas que creen que ser ama de casa y tener hijos no es nada", o "Me da miedo que me pase esto si tengo hijos, pero por lo que veo es inevitable", fueron otros de ellos.



¿Tú qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

