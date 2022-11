Mesera explota porque le dieron 2 dólares de propina y causa polémica: "No los atenderé"

Varias empleadas de restaurantes han compartido lo que ganan al trabajar como meseras , y los casos de injusticia, cada vez son más comunes.

Mesera atendió a extranjeros en EUA y se quejó de la propina

Esto fue lo que le tocó experimentar a la usuaria @vibewithgracierose, quien el pasado 15 de noviembre compartió cómo, tras atender una mesa, terminó por recibir dos dólares de propina.

Lo ocurrido, lo platicó en un 'history time' de TikTok , el cual estuvo acompañado de diversas capturas de pantalla del ticket de la cuenta para que todos vieran que fue real.

La joven llamada Gracie y que vive en Estados Unidos, comenzó su narración explicando que después de atender una mesa con extranjeros notó que solo le dieron poco más de dos dólares de propina, ya que su cuenta fue de 122.32 y la redondearon a 125 dólares.

Esto la sorprendió y no dudó en preguntar si el servicio había sido de su agrado, ya que la propina era muy baja. Dichos comensales, contestaron que al ser de Alemania ellos no tenían la costumbre de dar propina y eso fue lo que le molestó.

La tiktoker expuso lo que pasó y casi de inmediato comenzó a hacerse viral de manera global.

"Así que hoy mi mesa solo me dio una propina de dos dólares de una cuenta de 122, porque son de Alemania y no dan propina allí, ¿verdad?. Entonces, este es el recibo, muchachos. ¿Qué les parece esto? Déjenme acercarme. En primer lugar, odio cuando la gente simplemente escribe el total y te hace hacer los cálculos para averiguar cuál es la propina. Pero de todos modos, ¿esto es 125 o 7.25? Porque parece un siete, ¿verdad?", fue lo que externó".

Aunque trató de hacer que dejaran más dinero los alemanes no cedieron

Con un tono sarcástico, Gracie explicó que fue a su mesa para preguntar si eran 125 dólares o era otra cantidad, a lo cual respondieron que en efecto, el número estaba correcto.

Ella intentó explicarles que en Estados Unidos normalmente se deja una propina de 15 o 20 por ciento de acuerdo a la cuenta total, pero aún así no cedieron y contestaron:"Bueno, somos de Alemania, así que está bien, pensamos que está bien".

Gracie trató de afrontar la situación a pesar de que tenía ganas de llorar y les pidió antes de que se marcharan que no volvieran al lugar donde ella trabajaba.

"Por favor no vengan más a mi restaurante, y si lo hacen, yo no los atenderé", fue lo que exclamó poco antes de terminar el clip.

El video viral tuvo diversas posturas por parte de los Internautas

Todo esto generó opiniones diversas en los comentarios, pues una parte estuvo de acuerdo con su molestia al no recibir más propina.

"Fue muy injusto", "Si la cuenta no hubiera sido más de 20 dólares lo entiendo, pero más de 100 definitivamente merece una propina", "Seguramente los atendiste bien y simplemente no quisieron dejar propina, así son muchas personas", "¿Dós dolares?, qué burla para tu trabajo y no fue nada justo", "Tuviste todo el derecho de quejarte, lástima que no funcionó".



Otros simplemente explicaron que los alemanes no hicieron nada malo, ya que dejar dinero extra no es una obligación, más bien se trata de una costumbre.

"Tenemos muy mal educados a los meseros. La propina es una gratificación por el excelente servicio, no el sueldos de estos mal agradecidos", "Se indignan por las 'miserables propinas' y no por los sueldos que les ofrecen, ridículo", "La propina no está en ninguna ley que lo haga obligatorio a los comensales", "Su actitud seguramente no fue la mejor y por eso corroboro que los alemanes hicieron bien" y "Los meseros ya se creen con derecho a exigir, que le exijan a su patrón, la propina es voluntad del cliente, no más".



Algunos más, empatizaron con ella y expresaron que a pesar de que los extranjeros no estaban acostumbrados a hacerlo, en otos países sí es algo normal, lo cual es importante saber al momento de viajar.

Después de publicar su video, la joven decidió bajarlo de su cuenta de TikTok y se desconoce si volverá a hablar del tema pronto o simplemente lo dejará en el olvido.