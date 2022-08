Meseras de diferentes países revelan cuánto ganan de propinas y generan debate en TikTok

Muchas mujeres en redes sociales han revelado que ser mesera no es nada fácil; sin embargo, existe la creencia de que es un trabajo bien pagado debido a las propinas que dejan los comensales, por lo que algunas usuarias de TikTok narraron sus propias experiencias.

Sus casos generaron un debate entre los usuarios sobre si está bien o no hacer un pago por el servicio, pues las jóvenes dejaron en claro que las ganancias dependen totalmente del lugar donde trabajes.

Mexicana muestra lo que gana de propinas como mesera y se hace viral

El pasado 16 de junio, una joven que radica en México compartió en TikTok la cantidad que reúne de propinas en un día normal de trabajo. Y aunque tres clientes no le dejaron nada de dinero, al final logró obtener 578 pesos (28 dólares).

La joven explicó en el video, que ya suma más de millón y medio de likes, que las propinas se dividen entre los demás trabajadores de la cocina y la barra.



Si bien, la propina no es obligatoria en ese país, para muchos internautas el pago del servicio es necesario, dadas las condiciones laborales en las que trabajan las personas de la industria restaurantera.



Otros meseros compartieron sus propias experiencias de trabajo, revelando que, en la mayoría de los casos, las ganancias que se tienen son pocas.

También hubo personas que dijeron no estar de acuerdo en dejar propina de forma obligatoria, pues consideran que dicho pago depende de la atención recibida y la cantidad debería ser decisión del comensal, no del establecimiento.

"La propina se gana, no se exige. Hay ocasiones en las que no se merecen la propina y quieren meterla en la cuenta", "Siempre he pensado por qué tenemos que dar propina por un servicio que va incluido ya en el total de la cuenta, se me hace ilógico", "El problema es cuando te la cargan en la cuenta obligatoriamente... La propina debe ser voluntaria".

Una mesera de Estados Unidos se hizo viral por la cantidad de propinas que gana

Una joven estadounidense llamada Leah Fennelly también mostró en su cuenta @leah_fennelly, el total de dinero que obtiene trabajando un turno de ocho horas en un conocido restaurante.

Contrario a la mexicana, esta joven recibió entre tres y 50 dólares de cada una de las mesas que atendió, ganando un total de 382 dólares (7 mil 776 pesos mexicanos). Su publicación se replicó por toda la red y la mayoría de los usuarios quedaron sorprendidos por la cantidad.



El video obtuvo más de 10 millones de vistas y casi 2 millones de likes, pues en los comentarios se resaltó que la joven gana más que algunos profesionistas.

"Soy enfermera y ganas más que una enfermera principiante en un turno de 12 horas", "Soy ingeniero y esta chica gana más que yo, nunca volveré a dejar propina", "Ella está recibiendo más propinas en un día de lo que me pagan en un mes" o "Mejor hubiera sido mesera en lugar de estudiar una carrera".

Joven muestra lo que ganó en 2 años como mesera en Reino Unido y se viraliza en TikTok

Otro caso que demuestra las ganancias que se obtienen trabajando en un restaurante, es el de la tiktoker londinense @studentincomes101, quien también compartió el total de sus ingresos.

En el video que se hizo viral, la chica dice que trabajó como mesera en el centro de Londres por dos años, obteniendo un total de 880 libras esterlinas (990 dólares), contando solo las propinas de consumidores locales, lo que da un total de 1.35 dólares por día.

Su contenido también logró llegar a distintas partes del mundo gracias a sus 800 mil vistas en la red social, y aquellos que radican en su país comentaron que es muy poco dinero.

"Sin ofender, pero la verdad es muy poco para dos años", "Soy camarera en el Reino Unido, recibo entre 30 y 90 libras por turno en propinas por día, esto no es mucho dinero", "Yo trabajé en un bar de Liverpool y gané más que eso en la misma cantidad de tiempo", o " Son como 1.10 libras esterlinas por día, en realidad nada", son algunos comentarios de los internautas.



La diferencia de cantidades es notoria en cada uno de los casos, lo cual deja en claro que las ganancias por dicho trabajo dependen de muchos factores, tales como el país o región donde trabajas, los usos y costumbres de la sociedad y las condiciones laborales que ofrecen los empreadores de cada restaurante.

¿Tú que opinas sobre dejar propina?, ¿crees que debería ser un pago obligatorio o el servicio ya debería estar incluido en el total?