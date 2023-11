Madre rompe en llanto al revelar que no le alcanza para mantener a su familia: “No sé qué hacer”

Una madre se ha hecho viral en TiKTok tras compartir, entre lágrimas, los problemas económicos que ha tenido junto a su esposo para mantener a su familia. Conoce su historia a continuación:

Madre relata que no le alcanza para mantener a su familia

Una mujer llamada Mackenzie Moan se volvió viral tras compartir un video en TikTok en el que dijo, entre lágrimas, que está pasando por un mal momento económico junto a su esposo, ya que se les ha complicado mantener a su familia.

La madre, originaria de Pensilvania, Estados Unidos, compartió que la intención de compartir su testimonio es para evidenciar lo difícil que puede ser vivir en aquel país, ya que no entiende cómo tiene dificultades para ahorrar y tener algo de dinero extra, a pesar de que tanto ella como su esposo tienen un empleo de tiempo completo.

"Siento que mi esposo y yo estamos haciendo todo bien. Ambos tenemos buenos trabajos. Soy una enfermera registrada que trabaja a tiempo completo. Él trabaja a tiempo completo", expresó entre lágrimas.

En la narración, la madre explicó que tanto a su esposo como a ella les pagan cada viernes, pero que suele irse en la hipoteca, comida y gasolina, quedándose con pocos dólares para acabar su semana.

“Nos acaban de pagar el viernes pasado, ¿verdad? Pagamos la hipoteca, compramos algunos alimentos, pusimos algo de gasolina en el auto. Chicos, es martes y tenemos como $200 o $300 dólares (unos 3 mil 400 a 5 mil 100 pesos mexicanos) para que nos duren hasta el próximo viernes", añadió.



Además, Moan explicó que su marido trabaja horas extra para llevar más dinero a casa, mientras que ella trabaja de tiempo completo y también es estudiante.

"No sé qué hacer. Estoy muy estresada. Alguien tiene que hacer algo para cambiar esto porque yo gano buen dinero, él gana buen dinero, no vivimos por encima de nuestras posibilidades pero vivimos de cheque en cheque”, expresó.

Usuarios apoyan a madre tras revelar que le cuesta trabajo mantener a su familia

Como era de esperarse, el clip superó el millón y medio de reproducciones, recibiendo mensajes de apoyo en su red social, mientras que otros expresaron que debería administrar mejor su dinero para llegar a ahorrar algo cada fin de semana.

“Deberíamos tener una mejor educación financiera, no solo la académica”, “Te prometo que no es tu culpa, no eres tú, está pasando en todo el país”, “En este punto, con 200 dólares eres rica, realmente la estamos pasando mal acá”, “Los salarios no están a la altura de la inflación”, “Y la peor parte es que nuestro gobierno nos critica y afirma que la economía está ‘regresando con fuerza’” y “Vamos a hacer tu video viral. No estás sola Mckenzie”, fueron algunos de los comentarios que recibió.



Al día siguiente, Mackenzie subió un nuevo video en el que comparte que recibió varios mensajes que la criticaron, por lo que no valía la pena responderles.

“Tengo suficientes problemas con lo que está pasando en mi vida. No tengo que lidiar con otros, no le debo una explicación a nadie, especialmente a un extraño en Internet”, precisó.



Además, compartió que realizó el video que se hizo viral para contar su experiencia, ya que en los comentarios todos querían solucionar su problema.

“No hice el video pidiendo ayuda o pidiendo un desglose de mis finanzas. No pedí simpatía, literalmente solo dije que me sentía muy estresada”, añadió.