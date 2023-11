Mamá de niño coreano viral lo desalienta y causa polémica: "No eres bueno estudiando, ni guapo"

El niño coreano viral que apareció en el programa 'My Golden Kids' y conmocionó a todos con su triste historia, vuelve a dar de qué hablar, esta vez por una nueva interacción con su madre que fue captada en el reality show y la cual desató un intenso debate.

El niño de 4 años, reveló con tristeza en entrevista que se siente solo, que nadie juega con él y que a sus padres parece "no agradarles", lo cual hizo llorar no solamente a todos en el estudio de televisión, sino a todo TikTok, provocando gran preocupación por su caso.

¿Qué fue lo que reveló el niño coreano al preguntarle cómo lo tratan sus papás?

El pequeño conmovió a las redes sociales cuando se viralizaron varios videos con fragmentos de una entrevista que le realizaron para el reality show 'My Golden Kids' en el que especialistas en crianza asesoran a padres con niños chiquitos.

Los padres del infante se acercaron a la producción ya que su hijo presentaba supuestos episodios de ira, pero al entrevistar al niño, los investigadores se encontraron con una realidad muy distinta.

“Quién te cae mejor?”, le preguntan sobre sus padres. “No lo sé. Estoy solo en casa. Nadie juega conmigo”, respondió el menor. “¿Qué hay con tu papá?”, fue la siguiente pregunta. “Da miedo cuando se enoja”, contestó. “¿Qué esperas de tu papá?”, continuó el interrogatorio. “Espero que me llame de forma cariñosa. Espero que me llame así dulcemente”, aseguró. “¿Y qué hay con tu mamá?”, fue la pregunta. “Creo que no le agrado”, concluyó el niño.

Las palabras del niño entristecieron al Internet, e incluso a los propio padres que reaccionaron llorando al ver dichas escenas.

En más fragmentos se retrata el día a día de la familia, cómo el niño se siente abandonado entre las tareas cotidianas de los padres, quienes "sólo prestan atención a su hermanita bebé, no lo escuchan y él quisiera que jugaran con él".

En uno de los videos se ve cómo el menor, de nombre Geum Ji Eun, no quiere quedarse sólo a jugar en un lugar con juegos para niños y cómo busca incansable la compañía y validación de su madre, quien sólo busca dejarlo un rato solo para cambiar y dormir a su bebé. El pequeño, al no ver a su madre, rompe en llanto, creyendo que ha sido abandonado, porque la hizo enojar de alguna forma y es entonces cuando ella lo llama.

A pesar de ser viral en estos momentos, estos videos son del 2020.

Un nuevo video sobre la interacción de la mamá de Geum Ji Eun desata polémica y debate en TikTok

Tras la viralización de aquellos fragmentos, surgió un nuevo video viral en el que la madre del pequeño lo desalienta a estudiar, el cual provocó indignación a todos los que lo han visto.

"¿Te gustan las matemáticas o te gusta dibujar?", le pegunta la madre al niño, mientras éste ilumina un libro para colorear sentado en una mesita y ella permanece sentada en el suelo frente a él.

"Me gusta dibujar", responde el menor. "Sí, sabía que no eres bueno estudiando", responde filosamente la señora, sorprendiendo a todos con su respuesta. "¿Quieres ir a la escuela de arte? Los estudiantes deben ser guapos, no puedes hacerlo. Y aunque lo seas no puedes ir a la escuela de arte", continuó menospreciándolo la mujer. "¿Por qué?", preguntó el infante. "Porque el arte cuesta mucho dinero. Mamá no tiene dinero, ¿debería robar dinero?", siguió la madre.

En el foro de televisión, muchos reaccionaron indignados, concluyendo que la mamá sólo dice cosas que merman la autoestima de su hijo y defendiendo que, por supuesto que todo niño de 4 años prefiere dibujar que estudiar.

¿Cómo reaccionaron los internautas al nuevo video de la interacción de la mamá con su hijo?

Esta historia abrió el debate sobre la maternidad y paternidad responsables, lo importante del reforzamiento positivo en la infancia y la cultura laboral, que en muchos países impide que muchos papás y mamás puedan pasar tiempo de calidad con sus hijos.

"No tener tiempo no justifica la desvalorización que le hace sobre su físico y su intelecto", "La importancia de tener hijos cuando quieres", "Yo tengo un niño de casi 4 años y un bebé de 2 meses. Es muy difícil darles la misma atención", "Qué bruja la madre", "La maternidad/paternidad debe ser deseada o no debe ser", "Te quiero mucho, niño coreano. ¿No me dejan adoptarlo?", "Es la triste historia de medio planeta", "Yo fui uno de esos niños, hoy en día decirles 'te quiero' a mis padres no me nace", fueron algunos de los comentarios.



Algunos internautas urgieron a atender la salud mental de los pequeños, trabajar en criar niños felices y seguros de sí mismos, prepararse para ser padres, mientras que otros expresaron lo difícil que es atender niños pequeños.

Al momento, el video compartido por Panchoso Tranquilo Fernández en su cuenta de TikTok (@tranquilo_fernandez2) ya cuenta con más de 4.8 millones de reproducciones.