¿Predijo muerte del elenco de 'El Chavo del 8'? La leyenda del medallón 'maldito' de Quico

Varias teorías rondan la serie de ‘El chavo del 8’, una de ellas está relacionada con un accesorio propiedad de Carlos Villagrán, quien actualmente tiene 78 años de edad.

Se trata de un medallón que supuestamente está maldito, porque las letras que lo adornan coinciden con las iniciales de sus compañeros de elenco. En consecuencia, los internautas creen que se trata del orden en que van a morir los actores.

El medallón de Carlos Villagrán, Quico, inspiró una leyenda urbana

En Internet se dice que el diseño del accesorio cuenta con una calavera, y es por ello algunos fanáticos de las teorías conspirativas la han relacionado con un presagio de muerte.

Respecto a las famosas iniciales, supuestamente se trata de siete letras: R A R M E R F, las cuales representan a los actores Ramón Valdés (Don Ramón), Angelines Fernández (Doña Clotilde), Roberto Gómez Bolaños (El Chavo), María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Édgar Vivar (Señor Barriga), Rubén Aguirre (Profesor Jirafales) y Florinda Meza (Doña Florinda).

Curiosamente, dicho orden coincidió con el fallecimiento de tres miembros del elenco: Ramón Valdés fue el primero en perder la vida el 9 de agosto de 1988 debido a un cáncer de estómago.

Posteriormente, Angelines Fernández se despidió de este mundo el 25 de marzo de 1994 por un cáncer de pulmón. Mientras que Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 a raíz de un infarto.



De acuerdo con dicha teoría, la siguiente en fallecer sería Maria Antonieta de las Nieves, sin embargo, quien primero dejó este mundo fue Rubén Aguirre. El histrión murió a los 82 años el 17 de junio de 2016 debido a una neumonía.

¿Cómo surgió la leyenda del medallón de Carlos Villagrán?

Los fans de ‘El chavo del 8’ se lo atribuyen a una especie de venganza por la forma en que terminaron su relación Villagrán y Gómez Bolaños.

Cabe destacar que en 1978 Quico salió de la exitosa comedia y en entrevista con el programa ‘La peña de Morfi’, el 14 de julio de 2019, el actor señaló que fue despedido debido a que era más popular que ‘Chespirito’:

"El programa tenía una popularidad total y absoluta. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Quico, porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Quico en popularidad que el Chavo, y me sacaron del programa".

Algunas personas teorizaron en Internet que se trató de un trabajo de brujería, porque la única letra que según faltaba en el medallón era la de Carlos Villagrán.

Sin embargo, el 5 de julio de 2016 el histrión se encargó de desmentir la leyenda urbana durante una entrevista para ‘Diario show’. Ahí explicó que el medallón había sido un regalo y que tenía grabadas letras del alfabeto chino:

“Esta moneda me la regaló un cordobés, y es china, no tiene ninguna letra occidental siquiera. Eso provoca el morbo, hay gente de todo tipo en la viña del señor. Prefiero quedarme con lo bueno que viví, porque si no lo sigo extendiendo, haciendo más viral”.



¿Ya conocías la historia detrás del medallón de Carlos Villagrán? Cuéntanos en los comentarios tu opinión al respecto.