¿Qué es la 'Ley de atracción' y por qué internautas la relacionan con temblor en México?

Es bien conocido que México tiene grandes zonas sísmicas, lo cual provoca temblores de manera constante. En 2017, se registró uno de 7.1 grados que dejó graves daños y a la población asustada; sin embargo, este miedo aún no desaparece, debido a que en los últimos años se han registrado movimientos telúricos con frecuencia.

Temblores en México hacen que los internautas crean en la 'Ley de atracción'

Existe una creencia popular de que septiembre es el "mes de los temblores en México", y como era de esperarse, en Internet comenzaron a hacer memes al respecto desde un día anterior , expresando que posiblemente el 19 habría uno de estos fenómenos naturales, pues la fecha conmemora dos de los terremotos más destructivos que ha experimentado la Ciudad de México (1985 y 2017).

Se hicieron referencias a diversos programas de televisión y a personajes famosos de la farándula poco antes de que se llevara acabo el simulacro nacional para conmemorar la fecha que marcó al país, los cuales hicieron reír a millones de usuarios de Twitter.



Dichas publicaciones comenzaron a generar nuevas ideas, debido a que una parte de los usuarios de la plataforma comenzaron a expresar que dejaran de burlarse de ello, pues gracias a la 'Ley de atracción' podría hacerse realidad.

¿Qué es la 'Ley de atracción'?

Este término, que se volvió viral en las últimas 24 horas, se refiere a que las personas son capaces de atraer cosas al centrarse con ayuda de energía en sus pensamientos y de cierta forma "llamar" lo que deseen.

De acuerdo a la 'Ley de atracción', varias personas son capaces de provocar que pase algún suceso con solo pensarlo de una manera colectiva.

Es decir, que para los creyentes de dicha ley, las personas estaban atrayendo un temblor mediante sus pensamientos, así que no es extraño que ocurriera uno el pasado 19 de septiembre.



Aunque los interneutas no lo tomaron en serio, un sismo de 7.7 sacudió al país justo en el aniversario de los dos terremotos que ocurrieron con anterioridad.

Lo que causó más impacto en los habitantes, fue que el movimiento telúrico coincidió con la fecha de terremotos anteriores, lo cual comenzó a levantar sospechas sobre si la 'Ley de atracción' sería real, debido a que parecía más que una coincidencia que temblara el mismo día y casi a la misma hora.



Personas en redes sociales expresaron que, en efecto, el temblor se creó por la 'Ley de atracción'. Algunos comenzaron a creer que sí podría ser cierto y mostraron su temor por lo ocurrido.

"Cambié de opinión, ya me dio miedo la 'Ley de atracción'", "Perdón por burlarme, pero ya no es gracioso que sí haya pasado el temblor", "No volveré a pensar en los temblores el 19, que tal si provocamos otro", o "El temblor de hoy nos dejó algo claro, aguas con la 'Ley de atracción'", fueron algunos puntos de vista en Twitter.



Ante la ola de mensajes sobre esta creencia, otros no tardaron en burlarse al respecto creando divertidas imágenes, pues los temblores no pueden predecirse y no tienen nada que ver con ningún tipo de conciencia o pensamiento colectivo.

Usuarios desaprobaron la llamada 'Ley de atracción' mediante memes en Twitter

Un usuario rescato una línea dicha por Reese de 'Malcolm el de enmedio' donde aseguró poder explotar cosas gracias al poder de su mente, lo cual lo convirtió en uno de los memes más virales.

De una forma original, la llamada 'Ley de atracción' fue cuestionada por los internautas que no estaban de acuerdo con que los pensamientos fueron la causa del temblor.



Argumentaron que fue en evento que solo pasó y no había explicación profunda o cósmica, sino más bien científica por la naturaleza del planeta y las placas tectónicas que están en constante movimiento.