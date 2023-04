Fuga en el fondo del Océano Pacífico causa terror en redes: ¿podría ocasionar un terremoto?

El pasado 6 de febrero se registraron dos sismos de magnitud 7.8 y 7.5 en la frontera de Turquía y Siria, los cuales han sido algunos de los más fuertes en los últimos años.

¿Qué es la fuga Oasis de Pythia ubicada en el Océano Pacífico y cómo puede causar un sismo?

Si bien es imposible saber cuándo o dónde se presentará un terremoto devastador los científicos externaron su preocupación recientemente tras investigar una fuga en el fondo del Océano Pacífico, pues de acuerdo a sus resultados, podría alimentar un "gran" sismo con magnitud de 9.0 grados en la escala Richter, te explicamos.

Se trata de la fuga llamada Oasis de Pythia, la cual fue descubierta en 2015 por integrantes de la Universidad de Washington cerca de la costa de Oregon, Estados Unidos.

Tras estudiarla por un largo tiempo mediante un robot submarino arrojaron los resultados en un comunicado oficial el 10 de abril donde explicaron que lo que emerge de la abertura no es simple agua, más bien se trata de un lubricante tectónico tibio de 9°C por encima de la temperatura promedio, el cual de continuar escapando del fondo del mar, podría hacer que la falla de Cascadia que se encuentra debajo, se mueva haciendo que las placas tectónicas también lo hagan.

¿Dónde se presentaría el temblor creado por la

fuga Oasis de Pythia?

Dicha falla se extiende hasta Vancuver, Canadá, y en caso de ser afectada por la fuga podría generar “el peor desastre natural en la historia de América del Norte" que terminaría destruyendo localidades como Seattle, Tacoma, Portland, Eugene, Salemy y Olympia, la capitál de Washington.

"Exploraron en esa dirección y lo que vieron no fueron solo burbujas de metano, sino agua que salía del lecho marino como una manguera contra incendios. Eso es algo que nunca había visto y, que yo sepa, no se había observado antes", fue la declaración de dijo Evan Solomon , profesor asociado de oceanografía de la Universidad de Washington.



Esto también hizo que diversos científicos comenzaran a preguntarse si podrían existir fugas de este tipo en otros puntos del mundo y aunque no se ha confirmado, tampoco se descarta.

Dicha investigación se volvió viral después de que a principios del mes de abril el canal de YouTube de la Universidad de Washington subió un pequeño fragmento de la fuga Oasis de Pythia, la cual tiene una apariencia impactante.

Ante estas imágenes los usuarios de redes no tardaron en mostrar una clara preocupación por el posible terremoto que podría poner en riesgo millones de vidas.

"Viviré con miedo después de ver esto", "Yo pensando que no podría llegar a vivir un sismo y este video me demuestra todo lo contrario", "Qué miedo ojalá no nos toqué acá en Latinoamérica", "Ya no quiero vivir sucesos históricos", "Era mentira cuando dije que quería vivir un terremoto de 9", "Ya basta, otra catástrofe más sería horrible" y "¿Se imaginan que sí pase?, es la manera en que se expresaron.



Otra parte aseguró que esto podría tardar décadas o siglos en suceder por lo cual no se mostraron preocupados en los absoluto.

¿Ya conocías este aterrador dato científico? Dinos en los comentarios.

