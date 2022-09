Abuelita pide que la abandonen en temblor y se hace viral en TikTok: "¡Déjenme, ya me morí!"

México fue víctima de un temblor por tercera vez un 19 de septiembre y, aunque muchos creyeron que el sismo fue provocado por la 'ley de atracción', esto fue desmentido por científicos.

Además de los memes en Twitter, los internuatas también decidieron compartir cómo vivieron el momento exacto en que ocurría el movimiento telúrico, y muchos publicaron sus reacciones genuinas ante la situación de peligro.

TikTok se inundó de videos que mostraron el momento exacto del temblor en México

En la mayoría de los clips, se puede ver un claro miedo por lo que podía pasar, debido a que al ser un sismo de magnitud 7.7 pudo derribar construcciones en cuestión de segundos.

Los videos que llevaban los hastags #temblor, #mexico o #19deseptiembre, comenzaron a generar comentarios de preocupación, pues en muchos de ellos se podían ver diversos objetos moverse con gran fuerza de un lado a otro por el sismo, por ejemplo los vagones del metro que se encuentran en la Ciudad de México.

"No puedo creer lo fuerte que estuvo, me dio mucho miedo", "Ay no, me muero nada más de ver cómo se tambalea el vagón", "Ha de ser horrible vivir una experiencia así", "¿Se hubieran imaginado si se cae?" o "Duró mucho y se sintió terrible", fueron algunos puntos de vista destacados.

Aunque muchas reacciones exhibieron un miedo genuino, una en especial destacó en la red social, pues no era de este tipo, más bien mostró resignación ante el temblor.

Abuelita se viraliza en TikTok por su reacción ante el temblor

Es normal sentir miedo y querer salir a la calle cuando se vive un temblor; sin embargo, una señora de la tercera edad que radica en Guadalajara, México, optó por no asustarse y en su lugar, evitar salir de la casa donde estaba.

De acuerdo al tiktok oublicado en la cuenta @rafael.trejo0 titulado "Mi abuela con el temblor", se visibiliza cómo el agua de una alberca se empieza a mover por el temblor. Pronto, dos mujeres que parecen ser enfermeras, comienzan a gritar y a decirle a la abuelita repetidas veces que se levante para poder ponerse a salvo.

Poco después, se aprecia a la mujer que llevaba un vestido floreado y un suéter rosa en el piso, pero no porque se hubiera caído, sino que ella misma decidió colocarse en aquel lugar y pidió que la abandonaran.

"Déjenme, ya me morí", es lo que se le oye decir a la señora en el momento del temblor.

Usuarios de TikTok reaccionan por la resignación de la abuelita

Las personas que estaban con ella, incluso trataron de arrastarla fuera de su casa, pero hasta el momento no se sabe qué pasó después. Tanto su poca preocupación por el sismo como su frase, hicieron reír a usuarios de la red social.

El tiktok alcanzó más de 12 millones de vistas, 2.2 millones de likes y un sinfín de comentarios de internautas que se identificaron con la mujer.

"Me representa en varios aspectos de mi vida", "Le gritan feo, yo me asusté, pero después me dio risa", "Tranquilamente podría ser yo", o "En la vida soy esa doña", son algunos puntos de vista de los internautas.



Otros se mostraron culpables por reírse en una situación que parecía delicada.

"Esto no es para reír pero me fue imposible no reír", "Me arrepiento un poco de lo mucho que me reí", "¿Está mal si me reí muy fuerte?", o "Pensé que terminaría preocupado por la señora, pero pues ahora no paro de carcajearme".