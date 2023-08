Jóvenes revelan escritos vergonzosos de sus diarios de la infancia: "Mi momento más esquizofrénico"

Las tendencias de TikTok suelen dar mucho de qué hablar y en el presente mes de agosto nació una nueva que tiene que ver con la infancia, te explicamos.

Usuarias de Tiktok comparten lo que escribieron en sus diarios de la infancia: videos son tendencia

Muchas mujeres tuvieron un diario secreto en algún punto de su infancia donde escribían lo que vivían en la escuela o algún secreto en particular.

Si bien esa información permaneció por años como privada y personal, al parecer las usuarias se están animando a revelar lo que tenían dentro estos famosos diarios revelando así algunas anécdotas muy curiosas.

Por ejemplo, @micheladaymota comentó en su video titulado "Cosas escritas en mi diario de la niñez que me hacen dudar de mi salud mental bye", que cuando iba en la primaria había un niño que le gustaba, pero que no podía "andar con él" porque era su medio hermano.

En otra página aseguró que una niña de su salón le caía muy mal por "chismosa".

"Querido diario, yo te quería decir que esta Sayuri ya me cayó super gorda por chismosa, la odio como quisiera matarla, bueno adiós".

Por el momento se desconoce quién fue el creador del trend, pero el hashtag #diariodeinfancia que tiene más de 2 millones de vistas está arrasando en países de habla hispana, especialmente en México.

Uno de los videos más virales fue aquel hecho por la tiktoker @karlienaki, quien reveló que una vez se enojó con una de sus amigas porque no le prestó una pluma y terminó mojándola con agua.

También confesó que quiso chantajear a su maestro porque de acuerdo a sus palabras ella descubrió que era gay.

"Querido diario, hoy me di cuenta que mi maestro es prácticamente gay y no quiere que nadie sepa, pero yo agarrado de la mano de otro hombre. Lo voy a chantajear para que se saque 10. Posdata, mi mamá me quiere enviar al catecismo y yo no quiero ir porque me dan miedo las iglesias, ya me voy bye".



Historias "random" como la anterior mencionada son las que hacen que los clips se vuelvan populares y en los comentarios, las personas están dejando saber lo mucho que aman el trend de mostrar los diarios de la infancia de manera pública.

"Estos tiktoks son mis favoritos jajaja", "No sé a quién se le ocurrió esto, pero gracias, no puedo dejar de reír", "Los diarios son bien agresivos hermanas jaja", "Todo lo que escriben es re turbio, pero sincero, me encanta", "Qué buen trend, sigan subiendo sus diarios por favor", "Necesito conocer más historias jaja todas son épicas", o "Súper divertido llevo horas viendo videos de estos", es lo que mencionaron.



Además los usuarios hicieron énfasis en que muchas chicas que comparten sus diarios tenían la costumbre de despedirse en las páginas cuando terminaban de escribir, lo cual encontraron bastante curioso.

"¿Cómo por qué nos despedíamos de los diarios? jaja apenas me di cuenta", "Con esto me doy cuenta de que no soy la única que se despedía cuando terminaba de escribir", "Qué raro que todas nos despedíamos de los diarios, como si fueran personas o algo así", "Qué risa leer los "bueno ya me voy" son increíbles", o "Las despedidas en los diarios son lo mejor ¿si o no?, fueron otros comentarios.



¿Tú te atreverías a mostrar lo que escribiste en la infancia con este trend? Dinos en los comentarios.

