TikTok

Joven dice que sus papás están obligados a mantenerla de por vida y causa polémica: “No decidí nacer”

Una joven se hizo viral en TikTok por afirmar que sus padres tienen la “obligación” de manterla “toda su vida”, ya que ella no pidió nacer.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Hijas que les sacan canas verdes a sus papás: no son las princesas que ellos esperaban

¿Es obligación de los padres mantener de por vida a sus hijos? Una joven así lo afirma en un video viral de TikTok. Sus argumentos encendieron un intenso debate al respecto.

Joven asegura que sus papás la deben mantener toda su vida: video viral

PUBLICIDAD

Las redes sociales han visto todo tipo de opiniones con respecto a las dinámicas familiares, desde las más conmovedoras hasta las polémicas.

Dentro de esta última categoría entre una chica que en un video de TikTok aseguró que sus padres “están obligados a mantenerla” de por vida.

‘Icefire’ es una cuenta dedicada a hacer entrevistas callejeras con gente del común que a finales de enero colgó en TikTok el clip viral en cuestión. A cuadro se ve una joven que no se identifica por su nombre y que, con total confianza, expone su opinión sobre la manutención de sus padres.

Cuando el presentador le cuestiona por qué cree que deben sustentarla por el resto de sus días, ella explica:

“Porque nunca les dije que me tuvieran (...) Ellos decidieron tenerme, yo no decidí nacer, entonces tienen que mantenerme. Toda la vida”.

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop


Confundido, el entrevistador le pregunta si no planea estudiar y hacer una vida propia, a lo que ella responde:

“Ah, claro, ellos tienen que pagarme mis estudios, mi carrera, un doctorado, ellos tienen que hacerse cargo de todo eso. Mi comida, mis transportes… hasta que yo me muera”.
Joven afirma en un video viral que sus padres deben mantenerla toda la vida porque no pidió nacer
Joven afirma en un video viral que sus padres deben mantenerla toda la vida porque no pidió nacer
Imagen TikTok


Además, afirma que no tiene planes de dejar su casa familiar.

Ante la duda del conductor de qué hará cuando sus padres ya no la puedan apoyar, la joven se muestra confundida: “¿Por qué ya no podrían? Eso no importa, ellos tendrían que seguir sacando dinero de algún lugar”.

TikTok reacciona a la chica que dice que sus papás la deben mantener por siempre

El video de ‘Icefire’ se hizo viral, llegando a los 3 millones de vistas y más de 40 mil ‘me gusta’.

@icefire_oficial

ig: icefire_oficial #parati #viral #icefire #tiktok #video #fyp #papás #mujeres

♬ sonido original - Icefire - Icefire


Si bien, fue en la sección de los comentarios donde los internautas expusieron sus puntos de vista al respecto.

De manera general, los usuarios se dividieron entre quienes tacharon de absurda la propuesta de la joven y quienes coincidieron con sus argumentos.

“Un día mi hijo me llegó a decir que él no había elegido nacer y yo le contesté que ni si padre ni yo tampoco, así que superara el trauma”, “Un gran video anticonceptivo”, “El claro ejemplo de la parasitosis humana”, “La conversación está arreglada, ¿no? No creo que exista gente tan perdida para pensar así”, “Un parásito de la sociedad”, “Si fuera mi hija, la echaba de la casa después de ver este video”, “Yo antes de madurar, pensaba así. Ahora soy yo quien mantiene a mis padres porque quiero y puedo”, escribieron los primeros.


Del lado contrario, quienes simpatizaron con ella, comentaron:

“En el fondo tiene razón, porque nadie pide nacer y eso de casarse y tener hijos para mí que es una programación”, “No estoy de acuerdo con su opinión, pero si lo analizas bien, en parto tiene razón”, “Yo creo que tiene razón, porque uno como padre es el que decide tener hijos y eso implica una responsabilidad económica”, “A pesar de todo, tiene algo de razón”, “No veo fallas en su lógica”, “Tiene razón porque los hijos son responsabilidad y obligación de los padres”.


Tampoco faltaron quienes la cuestionaron con mensajes como: “Entonces, ¿así como los padres decidieron tenerla, podrían decidir acabar con su vida?” o “¿Y si mueren los dos padres, se muere con ellos?”.

PUBLICIDAD

Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú de este caso.


Relacionados:
TikTokTik TokViralSer PadresFamiliaPolémicaDebates

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD