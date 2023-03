Compró tortillas azules y creyó que estaban podridas: le llueven críticas en Internet

Las tortillas son un alimento típico en México, por eso cuando los extranjeros los tropicalizan los mexicanos se indignan como ocurrió con los tacos cuadrados de Francia o los tacos planos de Estados Unidos.

Eso sí, también hay mexicanos que desconocen algunos elementos culinarios de su propia cultura y eso también ha provocado la furia de los internautas, tal y como le pasó a un usuario de TikTok (quien se hacía llamar ‘Venus Andrógino’) al confundir las tortillas azules con un alimento echado a perder.

Joven compró tortillas azules y creyó que estaban podridas

Las tortillas están presentes principalmente en las cocinas de México y América Central, suelen ser elaboradas con la masa de maíz nixtamalizado (proceso en el que se pone a hervir el maíz crudo con agua y cal para luego molerlo), por lo que su color suele ser amarillezco.

Aunque dependiendo de los ingredientes su color puede cambiar, por ejemplo, si se hacen de trigo el producto final toma un tono café o si se hace de maíz azul se pueden elaborar tortillas azules.

Claro que estas últimas tonalidades no suelen ser tan frecuentes en las tortillerías mexicanas y a veces pueden tomar por sorpresa a quienes no están familiarizados con ellas, como le sucedió a ‘Venus Andrógino’, quien aprovechó su cuenta de TikTok para denunciar que le habían vendido tortillas echadas a perder.

Resulta que el joven estaba de visita en Veracruz, México, y su primer disgusto fue que en la tortillería no le aceptaran pago con tarjeta de crédito. Posteriormente, notó el color de su alimento y no dudo en usar las redes sociales para quejarse al respecto.

De inmediato, varios internautas criticaron la actitud y poco conocimiento de ‘Venus Andrógino’ sobre las variantes de las tortillas en México:

“Aparte de ignorante, tipo nefasto”, “Cómo una persona actualmente puede llegar a ese nivel de ignorancia”, “Yo solo comentaré que las tortillas de maíz azul están bien ricas, no merecen ese odio desmedido”, “Deben de limitar el acceso a las redes sociales. ¡Urge!” o “Es muy indignante que la gente no conozca que existen variedades del maíz. Pero no es culpa de la gente, es culpa de las dependencias gubernamentales que no apoyan el desarrollo de los cultivos orgánicos y sembradíos artesanales en el campo”.



Aunque también hubo personas impactadas con la masa azul de las tortillas, ya que ellos tampoco las habían visto y por eso mostraron empatía por la confusión del joven.

“El color sí se ve extraño, pero yo que nunca las he comido muero por al menos probar una quesadilla con esas tortillas. Aquí en mi ciudad no hay de esas”, “Mi esposo, que es de la frontera norte, no conocía ni él ni sus amigos el maíz azul, cuando vieron tortillas azules no querían ni tocarlas” o “Yo solo he visto tortillas azules la vez que fui a Cosalá [Sinalona, México] (nací en Los Mochis [Sinalona, México]) y también dudaba si comerlas o no. En mi defensa, era un niño de 12 años y nunca había visto ese tipo de tortillas previamente”.

En la sección de comentarios del videoclip, algunas personas señalaron que posiblemente lo dicho por ‘Venus Andrógino’ se trató de una sátira sobre las personas prepotentes que suelen burlarse de aspectos de la cultura popular como un intento de validación de su propio estatus social.

Sin embargo, las críticas y odio que recibió el tiktoker por su video provocó que este eliminara su cuenta de la plataforma, lo que hizo que muchos contradijeran la versión de la sátira, señalando que sí se trató de la verdadera opinión del ‘influencer’.

