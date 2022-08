Profesor asusta a alumno que se quedó dormido en su clase y causa debate en TikTok

Gracias a TikTok, muchos estudiantes han podido grabar a sus profesores en situaciones extrañas, por ejemplo, el que retó a un alumno en Mortal Kombat para mejorar su calificación.

Y es que es una realidad que en la red social, varios docentes han logrado hacer reír a millones de usuarios con sus actitudes dentro del aula de clases, aunque en ocasiones esto pueda generar polémica, tal como el siguiente caso.

Maestro se hace viral por un video donde asusta a un alumno dormido

Alan Arroyo, un estudiante de medicina, decidió compartir el momento exacto que uno de sus maestros se acercó a un joven para despertarlo tras quedarse dormido en plena clase.

En su perfil @alanxrl8, se puede ver cómo el profesor se acerca sigilosamente al joven que se encontraba descansando en su asiento y lo despierta de golpe al dar una fuerte palmada en el aire frente a él.

"¡Órale wey" son las palabras que se escucharon decir al maestro al mismo tiempo de mover sus manos para crear un fuerte aplauso.

Aparentemente el video fue grabado en México el pasado 26 de agosto y hasta ahora, fue visto por más de 2 millones de personas.

El nombre del docente que asustó y de la institución donde ocurrió este momento permanece en el anonimato, pero aunque la reacción del joven generó risa entre sus compañeros, no todo el Internet estuvo de acuerdo con la manera tan particular de despertarlo.

Entre los más de 600 comentarios en el clip, muchos usuarios se expresaron totalmente en contra de lo que hizo el profesor con su alumno.

"No está padre lo que hizo el profe, de esa manera no debió despertarlo", "Pudo despertarlo más sutil, no así de brusco y con todos mirando", "Hay métodos para despertar a los alumnos y este definitivamente no es uno bueno", o "Siento que se pasó de la raya, más por decirle 'wey'", fue cómo se expresaron usuarios de TikTok.

La acción del maestro tuvo diversas reacciones en TikTok

No obstante, otros usuarios defendieron al docente, pues según dijeron, no hubo volencia física de por medio y solo llamó la atención del joven al hacer un ruido fuerte.

"Exageran. No hizo nada y tampoco es como que lo golpeara, "No entiendo por qué dicen que el profesor tuvo una mala actitud, yo creo que estuvo bien y no usó la violencia", "Ni le hizo nada, no le veo lo malo", fue como defendieron la acción en TikTok.



También hubo usuarios más empáticos quienes expresaron que, posiblemente, el joven estaba muy cansado ya sea por trabajar o estudiar, y que es totalmente válido quedarse dormido en una clase.

"Lo peor de todo es que piensan que uno se duerme por fiestero, en mi caso yo estudiaba para maestro de inglés y trabajaba, no es fácil tener los ojos abiertos en ocasiones", "Quizás va saliendo de guardia, por eso de durmió", "A lo mejor va saliendo de muchas horas de trabajo, nadie sabe".

Incluso, algunos culparon al profesor, pues dijeron que probablemente la clase no era del todo estimulante, por eso el alumno se había quedado dormido.

"Si se duermen en clases es porque la clase es muy aburrida como la está dando el profesor", "Profe, pues échele más ganas a su clase, que se le están durmiendo...", "Pues así ha de haber estado la clase" y "Quizá estaba muy aburrida la explicación", son algunos comentarios que se leen en el video.