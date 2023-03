Mamá esperó que sus hijos durmieran para comer algo rico y no darles: generó debate en TikTok

Algunas deciden exponer cómo se dan un respiro de la maternidad y disfrutan de su tiempo libre pese a las críticas, algo que no dudó en hacer la siguiente mujer.

En video, mamá come pollo frito cuando sus hijos duermen para disfrutarlo sola

Desde su primer embarazo, la usuaria de TikTok @meetmykids ha documentado su viaje como madre y esto, le hizo ganar más de 318 mil seguidores y casi 4 millones de likes en sus videos.

Hoy en día en su contenido es de lo más natural verla acompañada de su hijo e hija de pocos años de edad, y de manera reciente publicó algo que causó empatía en millones.

Después de cuidar a sus hijos por horas y lograr que ellos tomaran una siesta la madre decidió otorgarse un capricho, comer una orden de pollo frito sin que sus hijos estuvieran pidéndole un poco.



La tiktoker se grabó disfrutando de sus alimentos mientras vigilaba a los niños y mediante la frase: "Hora perfecta, si tú sabes, sabes", expresó que una de las mejores partes del día es cuando sus hijos descasan y dejan que ella haga lo mismo al comer de manera relajada.

Así reaccionaron otras madres en TikTok ante su decisión

En la sección de comentarios, miles de mujeres expresaron que entienden por completo su punto, pues ellas hacen lo mismo cuando sus propios hijos están durmiendo de manera profunda con el fin de eliminar la tensión acumulada que puede existir.

"La tranquilidad que sentimos en ese momento como madreses indescriptible", "Pero aun así vamos a reservar su parte", "Brillante técnica, yo hago lo mismo mientras mi esposo los cuida", "Ya sé, es la mejor hora para comer", "Disfruta de ti misma, sé lo que se siente. Si se despiertan no vas a poder hacerlo", "Te lo mereces, querida... El estrés que generar los niños puede ser abrumador", "Todos los padres necesitamos tiempo para descansar y sabemos que la siesta es perfecta para hacerlo", o "Técnica milenaria, me encanta", fueron algunos de ellos.



Algo que impactó a los más de 78 mil usuarios que dieron con sus clip es que los nenes no se despertaron a pesar del rico olor del pollo que rodeba el lugar, pues algunos padres admitieron que sus hijos se levantarían de inmediato al percibirlo.

"Mis hijos pueden oler la comida mientras duermen", "¿Les diste pastillas para dormir?, ¿cómo es que no pueden sentir el aroma?", "No entiendo cómo no pueden levantarse con el olor del pollo, es prácticamente imposible", "Mis niños lo olerían en sus sueños y seguirían sus narices abajo como sonámbulos", "No sería el caso de mis ellos, se despertarían en cuestión de segundos para preguntar dónde está el pollo" y "Mis gemelas nunca me dejarán comer en paz y menos pollo KFC, no entiendo la manera en que lo lograste", resultaron ser otros comentarios.



La creadora de contenido también recibió comentarios negativos por no darle un poco de pollo a sus hijos, pero ella siemplemente los ignoró y continuó mostrando un poco de su vida en TikTok como de costumbre.

¿Tú harías lo mismo si estuvieras en su lugar? Dinos en los comentarios.

