Tiktoker regala auto nuevo a su trabajadora doméstica y genera controversia por esta razón

Tras el lanzamiento de TikTok, se han hecho famosas miles de personas alrededor del mundo como Charlie D’Amelio, la joven que se hizo viral con sus bailes , entre otros más.

Leonel Fransezze, el latino que colabora con la mujer que es su empleada doméstica en TikTok

La persona que también supo sacarle provecho a la plataforma fue el argentino Leonel Fransezze, quien es conocido por ser una figura televisiva.

Como muchas personas, él decidió comenzar a publicar videos durante la cuarentena y no pasó mucho tiempo para que se volviera popular; sin embargo, su triunfo fue evidente después de comenzar a hacer contenido junto a Luisa, la empleada doméstica de su hogar.

De acuerdo a sus diversos videos, ambos radican en Bolivia y desde hace más de 10 años la mujer trabaja con Leonel, pero fue hasta que comenzaron a colaborar juntos que se ganaron el cariño del público.

Actualmente, la cuenta del periodista acumula más de 5 millones de seguidores y alrededor de 114 millones de likes por el contenido que realiza junto a Luisa, el cual tiene el objetivo de hacer reír a los internautas.

Leonel le regaló un auto a Luisa, lo capta en video y genera polémica

Uno de sus clips más virales, fue aquel donde Leonel le regaló un auto nuevo a Luisa y grabó todo el momento gracias a una cámara oculta.

@leonelfransezze Estoy llorando de emoción por esto. @Doña Luisa ya tiene su PROPIO 0km (suyo, no prestamo y a su nombre). Junto con @renault_bolivia le hacemos este regalo que tanto merece y que ustedes pidieron. Hacía mucho que no me sentía tan feliz y verle la cara a Luisa me conmovió. Te lo mereces Luisa! Mañana la parte II. #fypシ #autoparadoñaluisa #sorpresa #camaraoculta #imcruz ♬ sonido original - Leonel Fransezze

"Estoy llorando de emoción por esto. Doña Luisa ya tiene su propio 0 kilómetros (suyo, no préstamo y a su nombre). Le hacemos este regalo que tanto merece y que ustedes pidieron. Hacía mucho que no me sentía tan feliz y verle la cara a Luisa me conmovió. ¡Te lo mereces Luisa!", es la descripción del video.



El tiktok dividido en dos partes, muestra la reacción de sorpresa de Luisa al ver el auto y el momento en que firma como la dueña del vehículo. Además, generó más de 10 millones de vistas.

Recibió críticas por parte de usuarios de TikTok, pero también felicitaciones

El material se esparció en redes y Leonel fue criticado, pues usuarios aseguran que sólo utiliza a su empleada doméstica por conveniencia y también, que todo fue una escena montada.

"¿En verdad se lo regalas o es para auspiciar la marcas?", "Es obvio que todo lo hace por conveniencia, se aprovecha de ella nada más porque le conviene", "¿Así o más fingido?", o "Qué horror que use a otra persona para generar likes así", fueron otras opiniones.



Aun así, el latino recibió una mayor cantidad de mensajes de agradecimiento por el gesto que tuvo con Luisa y resaltando que el cariño entre ambos es más que evidente.

@leonelfransezze Es difícil para mi describir la inmensa emoción que sentí al ver que @Doña Luisa cumplía una meta pendiente en su vida. Este camino de los tiktoks nos ha dado tanta felicidad y amor que a veces creo que es un sueño y me voy a despertar. Luisa tiene AUTO PROPIO, y es un regalo que le damos junto con @Renault_Bolivia principalmente para que no llegue tarde a casa…. Ahajjaja. Mentira. Genia Luisa, te lo mega mereces #autoparadoñaluisa #fypシ #sorpresa #camaraoculta #imcruz ♬ sonido original - Leonel Fransezze

"Gracias Leonel por hacer feliz a la señora Luisa, son una gran dupla", "Eres un gran tipo Leo, Dios te dará más éxitos en tu vida", "Felicidades Doña Luisa, me emocioné igual que ustedes", "Su relación no solo es de trabajo y me encanta que lo hagas notar, son amigos de verdad", "Grande doña Luisa, un ser angelical y de buenas vibras. Bendiciones y que todo se te multiplique", son algunos de los comentarios que resaltan en el material.



Al igual que en material donde un joven le regaló a su padre un auto por ser el mejor "papá del mundo" , éste provocó lágrimas entre los usuarios de la plataforma.

El pasado 9 de diciembre, los dos hicieron una parodia utilizando el auto que le regalaron a la señora Luisa, el cual no había aparecido en sus videos desde hace meses.



¿Qué piensas sobre este acto y la relación amistosa entre ambos tiktokers? No dudes en compartir tu opinión.