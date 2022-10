Se escapa sin permiso de su trabajo y se encuentra a su jefe en el avión: ¿La despidieron?

Gracias a las redes sociales se han hecho públicos encuentros emotivos con familiares, como el que sucedió cuando una madre y una hija se abrazaron después de 5 años. No obstante, algunos ocurren sin planearlo y resultan ser algo extraños.

Mujer se escapa de vacaciones y su jefe estaba en el mismo avión

Esto fue lo que le sucedió a una joven que el pasado 3 de octubre se hizo viral por revelaren su cuenta de TikTok @klizthbc que había pasado una experiencia poco usual junto a su jefe.

Resulta que la mujer, de quien se desconoce el nombre, decidió "escaparse" de viaje sin decirle a nadie de su oficina, lo cual también incluía a su superior.

Aunque al principio el plan marchaba a la perfección y tomó una foto desde la ventanilla del avión para presumir el momento, su situación dio un giro inesperado debido a que su jefe se encontraba en el mismo vuelo que ella y ambos se percataron de lo ocurrido.

"Como cuando te escapas y te encuentras a tu jefe en el mismo vuelo", fue el texto que agregó a su video.



Ella documentó la reacción de su jefe quien llevaba un suéter azul marino con rojo. Primero, el señor se encontraba con una cara seria por el encuentro tan inesperado, pero después se le puede ver mirando a la cámara mientras tenía una sonrisa burlona en la cara.



El video acumuló en 24 horas más de 4.9 millones de likes y usó el famoso audio de '¿Qué es eso?’, el cual se hizo tendencia meses atrás, para darle aún más humor a la situación.

Internautas reaccionan con comentarios graciosos y anédcotas similares a la del TikTok

Los usuarios de la red social reaccionaron con risas y expresaron que les resultó extraño que se hayan "encontrado" dando a entender a manera de broma que quizá todo estaba planeado.

"Esa mirada fue… No te digo nada por qué yo tampoco pedí permiso a Recursos Humanos", "Ajá sí, se 'encontraron', guiño guiño", " Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro", "Como cuando solicitaste vacaciones y te las negaron. Pero tu ya estas en el avión y te encuentras al jefe" o "Eres la prueba de que todo puede pasar en esta vida", son algunas opiniones.



También algunos compartieron que tuvieron experiencias similares al encontrarse con alguien que no esperaban o deseaban en un momento importante.

"Fui a una boda y la madrina y los invitados eran de mi misma empresa así de salada somos en la vida", " Yo cuándo falté a a dar clases por 'problemas personales' y me encontré a mis alumnas en el concierto de Harry Styles", "Me pasó. Me fui a la playa y allá estaba el jefe con la amante, no pudo reclamar", "Pasé por lo mismo, lo bueno es que mi jefa y yo íbamos a un concierto y todo quedó en secreto", fueron las anécdotas que se pueden leer en el video original.



Los usuarios que vieron el material, se mostraron intrigados por saber qué había pasado después, si la chica había sido despedida o simplemenete su jefe guardó su secreto del escape, pero lamentablemente hasta el momento no se sabe con exactitud, pues la usuaria no ha subido otro material a TikTok.