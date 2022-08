Mamá se desmayó al reencontrarse con su hija tras cinco años de no verla

En TikTok se pueden encontrar divertidos videos de padres e hijos, como el de la mujer que dejó que su hijo se cortara el pelo como el Sr. Burns de 'Los Simpson, pero también otros que conmueven a los usuarios de la red social.

Es el caso del video que compartió la usuaria llamada Mariacarey y que se hizo viral en la plataforma. En él, se aprecia cómo actuó su mamá al verla después de cinco años lejos de casa. El momento fue tan emotivo que obtuvo 999.8 mil ‘me gusta’.

Mamá se desmaya al ver a su hija después de un lustro

En el clip se observa que la joven se dirige muy emocionada a su casa. Al llegar a la puerta, se encuentra con su mamá, quien no puede creer que está viendo a su hija otra vez. Cuando se acerca a darle un abrazo, su madre se desvanece en la entrada.



A través de la sección de comentarios, los usuarios manifestaron que no sabían si la señora estaba molesta con la hija o cuál era la verdadera razón por la que terminó en el suelo solo unos segundos después de verla.

“Ja, ja. Yo pensé que estaba decepcionada, no que estaba agarrando la señal”, “Quizás la mamá estaba en shock por eso no sabía cómo reaccionar”, “Yo diciendo ‘¡qué insensible! ni sonríe de ver a su hija’, y después se cae. Espero que ya se haya recuperado”, “Noo pobre, no aguanto la emoción” y “Yo pensando que estaba enfadada y que le iba a gritar o algo”.

¿La mamá fingió desmayarse tras reencontrarse con su hija?

Para terminar con las malinterpretaciones, Mariacarey compartió la segunda parte de su video donde se ve que la señora se está recuperando de la caída en los brazos de su hija. Finalmente, la mamá muestra la sonrisa que los usuarios estaban pidiendo desde el primer video.

“Ahhh, pero sí la quiere ja, ja, ja”, “Es increíble la respuesta distinta que el cuerpo humano ofrece, lo que algunos sería una algarabía y júbilo, para otros es un reinicio de Windows”, “Es mi ídola. Su cara de no me importas, luego se desmaya y la última aquí no pasó nada, te quiero. Se merece un Oscar”.



Otros usuarios aprovecharon el reencuentro de madre e hija para contar anécdotas que a ellos o sus familiares les sucedieron en relación a volver a ver a una persona después de mucho tiempo.

“Mi vecina cuando después de 20 años llegó su hijo de USA, se quedó petrificada, sus hijas la movían y ella en shock. Increíble el amor de una madre” y “Llega un punto en el que les tienes que avisar. Fui a ver a mi abuela después de cuatro años y la encontré por la calle, pensó que le estaba robando ja, ja, ja”.