Joven afirma venir de otra línea temporal y su historia impacta a internautas: esto reveló

Las 'story time' forman parte de TikTok desde su creación, pues en ellas las personas narran las cosas divertidas, tristes o casi imposibles de creer que viven con el fin de volverse virales, lo cual experimentó la usuaria @cosmic_mela.

El 20 de julio pasado ella se grabó a sí misma explicando que visitó una línea del tiempo diferente a la suya después de quedarse dormida y lo más curioso, es que dio detalles explícitos de todo lo que vivió dentro.

Joven despierta en otra línea del tiempo y reveló toda la historia en un video de TikTok

La joven latina reveló que todo pasó cuando durmió una siesta y al supuestamente "despertar" cuando aún estaba descansando, notó diversas cosas fuera de lo común.

"Agarro mi celular y aquí todo se pone raro, veo mensajes de un amigo con el cual no hablo hace un montón de tiempo, muchos meses que ya no tiene relación conmigo en mi presente y yo dije 'qué raro esta persona me habla si nada que ver'. También tenía mensajes pendientes que ya había respondido el día anterior y digo 'pero sí esto ya lo contesté...' Raro".



La joven dedujo que había despertado en otra línea temporal cuando abrió la puerta de su casa, vio a su ex mejor amiga de frente como si su lazo jamás se hubiera roto y a su mamá, quien era otra persona distinta, lo cual la hizo entrar en shock.

"Dije 'estoy en otra dimensión', me empecé a dar cuenta de que mi mamá era otra, es decir era mi mamá, pero de otra dimensión porque aquí sigo siendo amiga de esta persona. En mi cabeza una voz me dijo 'no le digas a tu amiga que estás en otra dimensión porque vas a alterar las realidades', y pensé que así como me pude despertar en esta otra dimensión que es todo casi igual, pero no también puedo volver.



Para lograrlo, la creadora de contenido afirmó que le "pidió ayuda a sus ángeles" con plegarias para volver, debido a que tenía miedo de quedarse atrapada para siempre; sin embargo no lo logró.

A pesar de que se sentía desesperada en un momento recordó a su hermano, quien es una persona "muy espiritual" y tras pedirle ayuda terminó despertando.

"Tuve mucho miedo durante todo el transcurso porque era consciente de que estaba en donde no tenía que estar y me generó mucha sensación de alerta. Fue una de las experiencias más locas que me pasaron en la vida", fue parte de su discurso.



Su vivencia llamó la atención de los internautas, debido a que ahora tiene casi medio millón de vistas su tiktok. En los comentarios las personas expresaron que pasaron por situaciones muy similares a la de ella.

"Me pasó de despertar en otra dimensión en dónde mi papá si seguía vivo, lo abracé fuerte y el no entendía nada, fue hermoso", "Me ha pasado de saber que estoy durmiendo y quiero despertarme (sé que estoy dormida y no me logro despertar) y como que me despierto , pero sigo dormida", "Yo sueño con mis amigas pasadas. Me da mucha impresión, una vez les dije 'basta, no somos más amigas, es un sueño' y se enojaron", "Intercambiaste conciencia con tu otro yo, no es la primera vez que escucho una historia así. Una locura, no sé que haría yo", fueron algunas impresiones.



La protagonista del video también fue criticada por algunos, ya que simplemente creen que estaba soñando y no viajó realmente a otra dimensión porque eso es imposible.

¿Tú cuál crees que sea la verdad? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: