¿Aprender español con 'La Rosa de Guadalupe'? Chica danesa lo logró y conquista TikTok con reseñas

TikTok está lleno de reacciones, reseñas y comentarios sobre series y películas. Aunque hay muchas opciones de tiktokers para informarte sobre ese tipo de contenidos, una chica se ha convertido en la experta en 'La Rosa de Guadalupe' que no sabíamos que necesitábamos.

Joven aprende español con episodios de 'La Rosa de Guadalupe' y explicó cómo lo logró en TikTok

Laura, originaria de Dinamarca, y quien está casada con un mexicano, ha conquistado el corazón de miles de usuarios con su divertida dinámica: ver y reseñar los episodios de "La Rosa" para practicar su español.



Contactamos a Laura y nos contó la historia de cómo comenzó su aventura viendo este programa.

"Viajé a México hace dos año y conocí a mi ahora esposo. Él me presentó a sus amigos y en una fiesta pusieron el episodio de la chica a la que le explota el teléfono en la mano. Era solo un pequeño video, pero me pareció divertidísimo... con el tiempo, mi esposo comenzó a ponerme episodios de 'La Rosa de Guadalupe' antes de dormir para que aprendiera español".



Laura se ha aventurado a crear contenido sobre los "choques culturales" que vive en México:

"Mi contenido siempre ha sido sobre cómo una persona danesa vive cosas mexicanas como la comida, los lugares, la cultura, etc. Mi primer episodio lo hice desde mi sillón, estaba aburrida y lo subí mucho después; ganó mucha popularidad, (1.5 millones de vistas) así que lo vi como una oportunidad. La gente me daba recomendaciones y así comencé a hacer más videos y reseñas de manera regular, viendo que las personas lo encuentran muy entretenido".



Según nos contó Laura, aunque ha intentado con otros programas, ver 'La Rosa de Guadalupe' fue lo que más le funcionó, pues las expresiones, el tono y hasta el ritmo que usan los personajes al hablar son bastante fáciles de entender y eso le ha facilitado practicar.

"He visto capítulos loquísimos sobre emos, peleas de animes, la chica que vendió su virginidad por un boleto de Justin Bieber y muchos más. Me sorprendió descubrir que muchos de estos estaban basados en situaciones reales (aunque de forma exagerada, claro),". Laura asegura que ver el programa se ha convertido en una de las formas más divertidas de estudiar español.

Lara comenzó a ver otras series mexicanas tras petición de sus fans

Y así como ella ve los episodios como una experiencia muy entretenida, sus seguidores están fascinados haciéndole recomendaciones de episodios y más programas, como "Mujer Casos de la Vida Real".

"Te quiero mucho, chica danesa con buen sentido del humor", "¿ya viste el de las aguas locas?", "Soy mexicana y nunca me había interesado tanto La Rosa de Guadalupe como hasta ahora. Soy fan de tus videos", "ahora yo estoy practicando mi inglés escuchándote a ti explicar La Rosa, ¿se cerró el ciclo?", son solo algunos de los comentarios que ha recibido en sus ya tradicionales reseñas de los episodios.



Laura tiene un episodio favorito, se trata de "Mis ojos de luz", en donde un desafortunado perrito se pierde y termina rezándole a la Virgen de Guadalupe a base de ladridos.

"La gente me pregunta por qué rayos decidí ver ese programa para aprender español y me recomiendan otros programas, pero yo sigo en lo mío. Probablemente le ponga algunos episodios de La Rosa a mi familia, porque me voy a Dinamarca el martes, desafortunadamente, ellos no hablan español".