Comparte los 54 requisitos que busca en un novio y causa polémica: mantenerla y no tener amigas

Gracias a una simple fotografía o declaración una persona puede causar polémica . Así como le pasó a una joven conocida como @JulyJinku, quien se dedica a crear contenido y realizar lives jugando videojuegos.

Joven crea en Twitter lista de requisitos que debe tener su novio: recibió ataques

Fue en Twitter donde en días pasados compartió una imagen titulada 'Novie.exe' donde enlistó las 54 características que debía cumplir su próximo novio. Éstas se encontraban divididas en tres categorías: "Principales Requisitos", "Segunda prioridad" y "Extras".

Si bien su publicación la realizó con el único fin de hacer públicas sus preferencias resulta que en redes comenzó a ganar 'hate' por parte de los usuarios quienes aseguraron que la enorme lista es "exagerada" e imposible de cumplir, algo que le pasó también a la mamá que impuso 12 reglas para que los demás conocieran a su bebé.

Algunos de los requisitos más escandalosos es que deseaba ser "mantenida, no tener hijos, que su pareja sea alguien que quiera vestirla, bañarla, que no coma mucha carne y que su familia sea funcional o de dinero".



Ante su publicación la ola de críticas no se hizo esperar y diversos internautas expusieron que ni siquiera las vacantes de trabajo piden tantos requisitos.

"Si que tiene bien alterada la percepción de la realidad", "¿Qué onda? ni las vacantes para pedir trabajo son así de exigentes",¿Así o más exigente?", "Creo que se va a quedar soltera por el resto de sus días", "No me quedó claro, ¿quiere novio, papá, asistente personal, o manager?", "Pues como que inicia bien, pero mientras más lees más raro se ponen los requisitos", "Siento que quiere más un esclavo que una pareja", o "Jaja la mitad de lo que pide contradice la otra mitad. Y el interés monetario es palpable", es la manera en que reaccionaron.



Una gran cantidad de usuarios le preguntaron a @JulyJinku qué es lo que ella ofrecía como novia y explicó que es "católica, blanca, sabe cocinar, no tiene vicios, sabe hacer las tareas del hogar y su piel está libre de tatuajes".

La joven se defendió diciendo que todo era una broma porque ya tenía novio y en la lista escribió los requisitos que le gustaría en su "pareja ideal", pero que no era necesario para ella cumplirlas al pie de la letra.

"Sólo para aclarar nuevamente, no EXIGÍA que mi pareja tuviese TODO eso. Era para darme una idea de lo que me gustaría. Era para darme una idea de lo que quería, es un buen ejercicio, los invito a que también lo hagan. Si tenía casi todo lo de los principales, ¡wow! ¿uno que otro de la segunda prioridad? ¡genial!, ¿ninguno de los extras? ¡okay, no pasa nada!", fue el mensaje que escribió en su cuenta.



A pesar de toda la controversia hubieron algunos que estuvieron del lado de la chica, pues expresaron que no tiene nada de malo que alguien sepa lo que quiere en una relación y es perfectamente válido pedir los requisitos que desee.

¿Tú que piensas acerca de la imagen? Dinos en los comentarios.

