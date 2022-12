Usó su primer sueldo para comprar a su hermanito los tenis de sus sueños y conmovió a Internet

Las historias positivas de Internet son tan inspiradoras como enternecedoras; tal es el caso del hombre con cáncer que corrió mil yardas durante 143 días por una buena causa, sin importar las molestias que su prótesis le causaba, o el estudiante mexicano de 16 años que construyó su propio auto de basura para ir a la escuela.

A esta lista se añade Fábio Batista un chico de 17 años, de Río de Janeiro, Brasil, que comenzó a trabajar para ayudar económicamente a su familia y con su primer sueldo tuvo un lindo gesto con su hermano menor Felipe.

Joven le compra un par de tenis a su hermano menor con su primer sueldo

A su corta edad, Fábio comenzó a trabajar para una empresa local y en cuanto le llegó su primera paga decidió inertirla en su hermano de 12 años: Felipe Batista. Esto porque el joven le había heredado un par de tenis especiales para jugar fútbol al pequeño, pero terminaron por romperse y tuvo que dejarlos de usar.

En entrevistas para el medio brasileño 'Catraca Livre', publicada el 26 de septiembre de 2022, Fábio contó todos los detalles de la sorpresa, e incluso admitió que no esperaba la emotiva reacción de su hermanito.

"Yo le había dado unas botas de fútbol, pero eran viejas, porque antes eran mías. Se las di y luego ya no vi que las usara. No me dijo nada, así que le pregunté qué le había pasado a las botas y me dijo que se habían despegado."



Fue entonces que al joven brasileño se le ocurrió obsequiarle unas botas para fútbol totalmente nuevas. Para lograrlo, le pidió a su madre, Thatiane, su tarjeta de crédito y así poder pagarlas poco a poco.

"Mi mamá me apoyó y me dio la idea de hacerle la sorpresa. No le dije a Felipe que iba a comprar las botas y tampoco esperaba esa reacción de él".

¿Cuál fue la reacción de Thatiane al ver el gesto que su hijo mayor tuvo con el menor?

Thatiane explicó a 'Catraca Livre' que con anterioridad le había dicho a su hijo menor, Felipe, que le compraría botas nuevas de fútbol en cuanto terminara de pagar sus cuentas, ya que tenía el dinero justo para sobrevivir. Sin embargo, la “orgullosa” mamá fue sorprendida por su hijo mayor al estar dispuesto a gastar su primera paga en el deseo de su hermano.

"Mi hijo me había estado pidiendo unas botas durante 2 meses, pero yo tenía el dinero justo. Entonces dije: 'Cuando termine el trabajo de la cocina y pague las cuentas, las botas van a llegar'. No estaba tan contento, pero accedió. A los cinco días de esa conversación, su hermano planeó el regalo. Mis hijos valen oro", concluyó.