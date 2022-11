Estudiante mexicano de 16 años construyó su propio auto para ir a la escuela: solo usó desechos

En esta ocasión, te hablaremos de un estudiante mexicano que, a sus 16 años, tuvo la idea de crear su propio vehículo con materiales reciclados y tan solo tardó dos meses para lograrlo con ayuda de su papá.

Estudiante mexicano de 16 años crea su propio vehículo con desechos

Como contexto, Rosvel Emir Cruz Herrera, es un estudiante de 16 años que cursa la preparatoria en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (mejor conocido por el acrónimo CONALEP) en El fuerte, Sinaloa, México.

Es parte del grupo 312 de informática y junto a su padre creó su propio vehículo para transportarse todos los días a clases desde la comunidad de Los Ayones, la cual se encuentra a 3 kilómetros (lo equivalente a mil 94 yardas) de su escuela.

En entrevista para el canal de YouTube 'LINK Sinaloa', el 18 de noviembre de 2022, el joven estudiante explicó que la idea surgió tras ver videotutoriales en redes sociales.

“Yo estaba en Facebook y me salían fotos de carritos, también en YouTube. Entonces pensé que podía hacer uno, así que con los materiales que tenía en mi casa lo formé. Tenía una cuatrimoto pequeña y las herramientas, me guíe de los videos que aparecían en Facebook y me iban gustando para implementarlos en el mío”.



Lo más increíble es que Rosvel junto a su padre hicieron el carrito reciclando desechos, pues el joven utilizó las partes de una cuatrimoto, de una motocicleta y de una lavadora. Incluso recurrió a piezas de fierro que ya no utilizaba en su casa.

“Tiene la suspensión delantera y los brazos de dirección de la cuatrimoto pequeña, la orquilla trasera también es de la cuatrimoto. El motor es de una moto y ya lo demás es de pura tubería que fuimos haciendo. El tanque del combustible es de una bomba de presión de agua, pero la entrada y la salida [para el combustible] es del taque de otra moto. Tiene freno, acelerador, clutch y palanca de velocidades, mientras que el volante es una cadena a la que le dimos forma redonda con una cubeta. El piso es la lámina de una lavadora y el asiento me lo regaló un tío”.

¡Que ingenio! ¡Gran talento! El es Rosvel Emir del grupo 312 de informática, elaboró con apoyo de su padre su propio...



El estudiante de CONALEP tardó dos meses en terminar su vehículo y recurrió a dos semanas de prueba antes de animarse a viajar en él hasta su escuela. Eso sí, en su plática con 'LINK Sinaloa' confesó que no lo presta a sus compañeros de clase por temor a que lo estropeen o no sepan conducirlo y se lastimen.

Una ventaja del carrito armado a partir de desechos es que ahorra dinero, pues Rosvel confesó que a la semana gasta 100 pesos de gasolina (lo equivalente a cinco dólares aproximadamente). Esto porque al tener un motor de motocicleta tiene el mismo rendimiento.

Finalmente, el joven mexicano comentó que gracias a la publicación que hizo la escuela de su vehículo, su caso se viralizó en Facebook, logrando así varios comentarios positivos y negativos, a los que agradece porque lo ayudan a mejorar.

“Los del plantel tenían rato pidiéndome la foto, pero yo no quería porque no me gustan las cámaras ni nada de eso. Luego me empezaron a llegar mensajes y las publicaciones al respecto aumentaron mucho. Yo creo que me falta mucho [para terminar su vehículo], de todo lo que le quiero hacer está lista en un 70 por ciento y reconozco que hay opiniones encontradas sobre mi proyecto, pero voy a seguir trabajando en él para que sea perfecto y seguro. Agradezco los buenos comentarios y los malos, porque de ellos puedo aprender. Tengo 16 años y todavía tengo tiempo para perfeccionar y crear”.