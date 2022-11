Juegan broma a su mamá y le hacen creer que no la ven: reacción de la mujer conquistó TikTok

Los usuarios de TikTok en ocasiones realizan bromas a sus parejas o a sus familiares, como un mexicano que se dedica exclusivamente a darle sustos a sus papás.

Algunas de estas generan controversia, pero la que le realizaron dos hermanos a su mamá fue una de las más divertidas de los últimos meses, te explicamos:

Le hacen broma viral a su mamá y queda grabada en video de TikTok

El usuario de la red social @qjeisonzary se ganó la simpatía de los usuarios al integrar a su mamá en sus videos, quien con su humor, hizo que su base de seguidores creciera en un corto tiempo.

Para darle un giro a su contenido, el joven latino decidió subir un video diferente donde su mamá sería la víctima de una broma donde él y su hermano fingirían que ella había desaparecido.

El 7 de noviembre llevaron a cabo su plan y lo realizaron cuando la señora de la tercera edad estaba cómodamente viendo la televisión en la sala. Pronto, uno de sus hijos toma el control remoto y cambia de canal sin previo aviso, lo cual molestó a la señora.

Aunque lo volteó a ver y preguntó por qué lo hizo, él no respondió y continuó viendo la pantalla chica. Segundos después, el autor de la cuenta de TikTok aparece en escena preguntando a dónde había ido su mamá.

Confundida, la señora contesta "yo estoy aquí", pero sus hijos continuaron platicando entre ellos extrañados de que no sabían "su paradero" y también, se asomaron a la calle para supuestamente buscarla.



Aunque en el video el tiktoker explicó que él y su hermano estaban batallando para contener la risa, siguieron en el papel de ignorar a su mamá y fingir que estaba desaparecida.

Para hacerles saber que ella estaba en la misma habitación le pegó a uno de sus hijos en el brazo; sin embargo, él reaccionó diciendo que había sentido algo caliente en dicha zona y que escuchaba la voz de su mamá a lo lejos como si estuviera en el más allá.

Lo más divertido del asunto, fue cuando el joven tiktoker le pidió a su mamá que diera una señal que estaba con ellos, específicamente que saltara con un pie y dijera la palabra 'miau', lo cual hizo de inmediato.

Después, ambos fingieron orar tomados de la mano para que su madre se lograra "manifestar" y fue allí donde la señora le dio una serie de golpes a uno de sus hijos para que dejaran de hacerlo.

Para finalizar la broma, ambos supuestamente se mostraron sorprendidos de haber visto un milagro, pues pudieron traer del más allá a su mamá.

"¿Cómo que no me iban a ver ustedes a mí? ¡Dejen de estar haciendo maricadas del más allá porque esas son cosas diabólicas!, fue la manera en que regañó a sus hijos.



El video dividido en dos partes acumuló más de 17 millones de vistas en menos de una semana, además en los comentarios las personas remarcaron su manera de contener la risa ante la divertida escena.

Interneutas reaccionaron con risas ante la cómica broma

"¿Cómo hacen para aguantar la risa? Yo no podría hacerlo", "Jaja amé el profesionalismo de los dos, nunca se rieron", "Ni puedo creer que lo hicieran sin reír, yo me estoy muriendo de risa por cómo hicieron que saltara su mamá", o "Yo les juro que yo le hago algo a mi mamá así y yo me muero de la risa", fueron algunas opiniones.



Otros apuntaron que les encantó cómo reaccionó su mamá e hizo todo lo que pidieron sus hijos para "manifestarse".

"No pude cuando le pidieron que brincara y lo hizo", "Tu mamá desesperada saltando para que vieran que sí estaba, ay no puedo", "Pobre la señito me van a volver loca y literal la volvieron porque salto en una patica y dijo miauuu", "No aguanté la risa, lo mas chistoso es la mamá saltando" y "La manera en que les pega y sus saltitos fueron lo mejor de la broma, se sacaron un 10", fueron otros puntos de vista.



¿Tú qué hubieras hecho estando en el lugar de la señora? Dinos en los comentarios.