Mujer bloquea a su jefe para que no le llame en horas no laborales: lo considera un 'life hack'

En TikTok no solo hay videos de personas que muestran lo felices que son en el trabajo , también están aquellos que usan la plataforma para desahogarse, ya sea por el ambiente laboral tóxico que deben soportar cada día o el mal trato de sus superiores, algo que le pasó a la siguiente chica.

Joven se cansa de recibir llamadas fuera de su hora de trabajo, bloquea a su jefe y esto pasó

Vanessa, una joven que se identifica como @wealthxlab en la plataforma de videos, pasó una situación poco agradable en su trabajo la cual la hizo enfadar y hacer algo que para muchos sería impensable; bloquear el número celular de su jefe para que no pudiera contactarla.

Esto pasó porque ella se sintió enferma recientemente. Se dispuso a recuperar fuerzas; sin embargo, su jefe tenía otro plan en mente y ese era revisar pendientes de trabajo con ella cuando no estaba en su horario laboral habitual.

La tiktoker llegó a su límite después de que su jefe trató de localizarla sin parar en su celular personal y entonces sin dudarlo, lo bloqueó para que las llamadas no entraran.

"Bloqueé a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Hoy me quedé en casa porque estoy enferma, y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo. Por cierto, pago 45 dólares al mes para tener una línea de trabajo aparte, y mi jefe sabe que no puede llamar a mi número personal. Pero a veces lo hace, así que hoy lo bloqueé. Trucos de la vida”, mencionó la mujer.



Vanessa aclaró que avisó de antemano que no se sentía en optimas condiciones y tomó está decisión para cuidar de su salud mental, la cual no toma a la ligera cuando se trata de trabajo.

La acción de la tiktoker recibió apoyo pero también críticas en Internet

Su confesión causó un impacto muy grande en la red social, pues acumuló millones de vistas con diversas opiniones, entre ellas felicitaciones por evitar que su trabajo la consumiera cuando se sentía enferma y no dejar que su jefe la obligara a laborar.

"Lo mejor que pudo hacer, bien hecho", "Dejaste bien claro que cuando sales de la oficina tu vida personal solo te pertenece a ti", "Qué buen límite pusiste", "Hiciste lo correcto, si estabas enferma mínimo que te dejaran descansar", "Hiciste lo que los explotados laborales siempre queremos hacer, eres mi heroína" o "Totalmente de acuerdo, en estos tiempos, y con las redes muchos jefes, piensan que el Trabajo dura 24 / 7 y se toman el atrevimiento, de llamar cada que quieran", fue como se expresaron en Facebook.



No obstante, su caso es similar al de la chica que fue enviada a casa por usar "ropa reveladora" en el trabajo, y Vanessa también recibió muchas críticas negativas y la llamaron exagerada por lo cual la invitaron a renunciar a su trabajo.

"Renuncia y ya, no tienes que hacer un drama", "Qué falta de compromiso. Esa es la diferencia entre alguien que está por un sueldo y alguien que realmente está comprometido con una empresa, mejor busca en otro lado", "Estas nuevas generaciones se quejan por todo, no es para tanto", "No es correcto porque siempre hay que estar disponible para trabajar" y "Si no quiere cumplir sus responsabilidades, pues que le dejé el lugar a otra persona que sí quiera trabajar", fueron otros mensajes que recibió en las diversas redes.



Vanessa terminó por borrar el video de su cuenta y desafortunadamente no explicó si su TikTok había tenido consecuencias negativas como ser despedida.

¿Tú que harías si te encuentras en una situación similar?

