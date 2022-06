La actriz de 'Anne with E' actuó en 'Stranger Things 4' e Internet se molestó: conoce la razón

En 2017 se estrenó en Netflix una serie con mucho poder femenino llamada 'Anne With E', que se basó en el libro 'Ana de las tejas verdes'.

La producción relataba las aventuras de una chica adoptada que reside en una isla de Canadá, que además tiene un gran sentido de la justicia e igualdad.

Sus tres temporadas enamoraron al público por las enseñanzas que dejaba en cada capítulo, lamentablemente terminó con un final inconcluso por su cancelación.

La aceptación del show se dio en parte gracias a la increíble actuación de Amybeth McNulty como Anne Shirley-Cuthbert.

Muchos de sus fans esperaban verla en otro proyecto pronto por el gran talento que posee; no obstante la joven de 20 años se tomó dos años libres y se dedicó a disfrutar de su tiempo, familia y amigos, lo cual se reflejó en su Instagram.

En 2021 fue cuando volvió a actuar al filmar dos películas y, de manera sorpresiva para este 2022, apareció en la cuarta temporada de 'Stranger Things'.

El papel de Amybeth en 'Stranger Things 4'

Amybeth se integró como un nuevo personaje llamado Vickie, quien es una estudiante de la secundaria Hawkins que pertenece a la banda de guerra de la escuela.

Tras confirmarse que la actriz con raíces irlandesas y canadienses formaría parte del cast, sus seguidores mostraron alegría porque regresaría a Netflix, la empresa que la hizo famosa.

Todo marchaba bien hasta que llegó el estreno de la primera parte de esta nueva temporada, debido a que la actuación de Amybeth no era la esperada.

En los primeros capítulos se plantea que Robin (Maya Hawke), tiene un interés amoroso en Vickie, pero por su timidez no es capaz de entablar una conversación con ella.

Su falta de importancia causó molestia

La realidad es que la protagonista de 'Anne with E' ha tenido muy pocos diálogos y apariciones, lo cual desencadenó una gran serie de quejas en redes sociales.

"No voy a perdonar que 'Stranger Things' desaprovechara a esta reina Amybeth Mcnulty", "Esperé emocionada por ver a Amybeth Mcnulty en 'Stranger Things 4' para que solo saliera dos segundos, quede", "Creo que lo único que me decepcionó de 'Stranger Things' fue que Amybeth McNulty sólo salió como 10 segundos" o "Qué desperdicio sólo ver en un episodio a Amybeth McNulty, muy mal Netflix", son algunas de las opiniones.



Sus seguidores quedaron decepcionados pues la actriz promocionó en sus redes sociales con fervor la cuarta temporada de 'Stranger Things'.

Incluso, la actriz asistió el pasado 14 de mayo a la premiere de la serie en Nueva York, donde posó con un elegante vestido y se paseó por la alfombra roja, dando a entender a los fans que su personaje podría ser clave para la historia.

La misma cuenta oficial de Netflix en Twitter trató de calmar a los internautas enfurecidos con un breve mensaje y un GIF: "Esta es la reacción correcta al ver a Amybeth McNulty en Stranger Things".

En lugar de ayudar, la publicación volvió a recibir comentarios negativos recalcando que "habían desperdiciado" el gran talento de Amybeth con un papel que hasta el momento no ha sido relevante.

Los fans piden que arreglen su participación para la segunda parte de la temporada

"Desperdiciaron un talento invaluable, gracias Netflix", "(Para aclarar) no estoy enojado con los hermanos Duffer, estoy enojado con Netflix, seguro no sabe lo que hizo" o "No se traten de disculpar por el papel Amybeth McNulty, mejor arréglenlo para la otra parte de la serie", son otras posturas de los internautas.



Aunque predominan las molestias hacia Netflix, otros se mantienen optimistas ya que la serie no ha terminado; y es importante recordar que la segunda parte de la temporada 4 será estrenada el primero de julio.

"Amybeth McNulty apareció poquito, pero tengo la fe de que será diferente en la segunda parte de la temporada", "Hagan changuitos para que aparezca más en los otros capítulos", "Me decepcionó que Amybeth estuviera sólo un capítulo, pero falta la otra parte, ya veremos", "Netflix sólo te pido que Amybeth salga más en 'Stranger Things'" o "La esperanza muere al último, Amybeth debe estar más en 'Stranger Things'.