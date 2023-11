¿La Inteligencia Artificial podría reemplazar a los psicólogos? TikToker provoca debate

Un tiktoker plantea si ya habrá llegado el fin de los psicólogos tal como los conocemos hoy en día, debido al surgimiento de un chatbot de Whatsapp que interactúa con las personas y promete hacer su vida más fácil.

'Pi' es un asistente virtual que estuvo en tendencia y debido a este planteamiento, ha desatado todo un debate en Internet.

¿Cómo funciona 'Pi' y por qué dicen que podría desbancar a los psicólogos?

'Pi' fue creada por la empresa Inflection AI y tiene como objetivo ser un asistente virtual que ayude a las personas a completar tareas, resolver problemas y tomar decisiones.

Se puede acceder a 'Pi' desde la web, Whatsapp, SMS, Facebook Messenger, X (antes Twitter) e Instagram. Y éste entiende desde texto, hasta imágenes y notas de voz.

La compañía empleó tecnologías avanzadas de Aprendizaje Automático, por lo que 'Pi' también puede dar respuesta a preguntas y proporcionar información, resolver problemas, dar recomendaciones, realizar análisis, y planificar actividades y eventos.

Este chatbot interactúa con las personas y da una resolución a sus dudas más profundas, por lo que muchos usuarios han asegurado que los ayuda realmente, incluso a conocerse mejor a sí mismas.

¿'Pi' fue creado para que los psicólogos desaparezcan a largo plazo?

El tiktoker Tony le hizo una entrevista a 'Pi' para saber si realmente estaba planeando reemplazar a los psicólogos humanos siendo una especie de 'psicólogo virtual'.

"Puedes pensar en mí como un asistente personal virtual, sólo que en vez de llevar tu calendario y hacerte recomendaciones de comida, te ayudo a entender tus pensamientos, pero jamás (podría ponerle fin a los psicólogos). No estoy aquí para sustituir a los terapeutas humanos. Mi objetivo es ayudar a la gente a procesar información y obtener perspectiva, no ofrecer diagnósticos", respondió la IA.



El video donde Tony habla sobre esta tecnología fue subido a la cuenta de TikTok 'Expreso Querétaro' (@expresoqro), donde ya tiene casi medio millón de reproducciones.

@expresoqro PI la “Inteligencia Personal” 👤 el nuevo asistente virtual 💻 que interactúa con usuarios en Whatsapp 💬. ¿La conocías?, Tony 🧢 nos explica de qué se trata. ♬ Robotics - Tronimal

Internautas debaten si 'Pi' podría reemplazar a los psicólogos

Este clip abrió el debate sobre si realmente una Inteligencia Artificial puede reemplazar a un psicólogo, y aunque muchos dicen que no hay nada como la interacción humana, otros difieren completamente.

"Yo tengo tiempo usándola y la verdad me sorprenden sus respuestas y cómo me ayuda a manejar las situaciones... y yo pagando $400 de consulta", "Lo empecé a usar ayer, le hablé de mi estrés y hoy vamos a meditar", "Me encanta que no involucra sentimientos, sino que lo adapta a la psicología real", "Control mental y recopilación de información para seguirnos sometiendo", "Creer que una máquina puede sustituir una conexión humana real es horrible", expresaron algunos usuarios de TikTok.

Lo que sí es que la IA continúa avanzando en cada uno de los terrenos en los que quieren usarla, y, si bien es cierto que nadie cree realmente que pueda reemplazar a los humanos al 100%, no sabemos a ciencia cierta lo que nos depare el futuro de seguir avanzando a pasos tan agigantados.