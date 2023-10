Celebridades fueron replicadas con IA para que puedan "hablar con sus fans": se desata polémica en redes

Las redes sociales nos permitieron estar más cerca de celebridades y conocer aspectos de su vida personal, incluso algunas de ellas responden a sus fans, pero Meta, la empresa que lleva Facebook, Instagram y Whatsapp ha llevado este concepto más lejos y está usando inteligencia artificial para que puedas convivir con ellas.

Inteligencia artificial recrea rostro y personalidad de Kendall Jenner y otras celebridades

A través de sus respectivas redes sociales, Meta acaba de presentar a Billie, un chatbot hecho con Inteligencia Artificial basándose al 100% en Kendall Jenner, recreando su rostro, cuerpo, voz y hasta la personalidad, con quien vas a poder interactuar a través de mensajes de texto o videos.

“Chatear conmigo es como tener una hermana mayor con la que puedes hablar, pero que no puede robarte la ropa”, dice la presentación de este personaje en su perfil de Instagram, el cual está verificado y cuenta con 174 mil seguidores.

¿Qué celebridades fueron recreadas por Inteligencia Artificial gracias a Meta?

Kendall Jenner no es la única celebridad que podrás encontrar como chatbot. Meta también incluyó a Paris Hilton, Naomi Osaka, Snoop Doog, Mr. Beast, quienes responderán preguntas a categorías específicas.



Mientras que Kendall tendrá el papel de la hermana mayor, el personaje basado en Naomi Osaka será experto en cosplay, además de que le fascina el anime.

“Honestamente, esto me asusta”, “No me agrada, no me gusta la dirección que está tomando el mundo, así que no voy a apoyar esto”, “Esto se parece al episodio 1 de la sexta temporada de ‘Black Mirror’”, “Siento mucha lástima por la próxima generación. La inteligencia artificial es peligrosa”, “¿Esto es legal? ¿Kendall Jenner está recibiendo dinero por esto?”, “¿Por qué la cuenta está verificada si no es una persona real. Eso me asusta” y “Espero que realmente sea Kendall la persona del video, no una imagen creada por inteligencia artificial, porque de no ser así me da mucho miedo”, fueron algunos de los comentarios.



Si eres uno de los curiosos sobre cómo interactuar con esta inteligencia artificial, lo único que tienes que hacer es seguir a ‘Billie’ o a cualquiera de los otros chatbot en Instagram y de inmediato podrás enviarle un mensaje privado con preguntas, consejos o tips que ella responderá.

¿Cuánto pagó Meta a las celebridades por usar su imagen?

De acuerdo con Meta, cada celebridad recibió de uno a cinco millones de dólares por compartir su imagen, aunque no especifica por cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

En cada perfil de Instagram de los chatbots se indica que fueron creados usando herramientas de Inteligencia Artificial generativa.

“La IA generativa es un tipo de modelo informático que ha aprendido patrones de datos, de modo que las personas pueden usarla para crear algo nuevo, como texto o imágenes”, destaca Instagram.



¿Con qué celebridad te gustaría chatear o crees que esto de la inteligencia artificial ha llegado demasiado lejos? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.

Celebridades fueron replicadas con IA para “hablar con sus fans”: se desata polémica en redes