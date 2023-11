Japoneses rentan familias para no sentirse solos: Esto es lo que cuestan

En Japón todo es posible, incluso 'rentar amigos y familia' para no sentirte solo y triste. Esto es una realidad desde poco antes del 2016, en el que se popularizó la idea.

En un clip de su podcast subido a su cuenta oficial de TikTok, el influencer Diego Ruzzarin y sus compañeros hablaron de este loco tema en el que una persona puede rentar actores para que se hagan pasar por sus familiares.

¿Por qué rentar un actor que se haga pasar como tu familia?

Los tiktokers aseguraron que se trata de brindarle compañía a una persona que se siente sola en su día a día, en eventos especiales como bodas, XV años, o incluso, salir de fiesta o ir a tomar una copa.

De hecho, explican que esta idea de negocio surgió al ver la soledad en la que viven muchas personas japonesas y es que, Ruzzarin argumenta que Tokyo es una sociedad altamente competitiva, direccionada hasta la hiperproductividad, donde hay sobrepoblación y espacios pequeños, es decir, todos los elementos que agravan los altos índices de depresión, suicidios por presión y falta de vida social.

"¿Sabes lo que me deprime de todo esto? Esto habla de que están socialmente muy aislados", expresó el tiktoker.



Roberto Martínez agregó que hay mujeres que entran a bares en los cuales les pagan sólo por sostener una conversación con ellas, sin que pase nada más, lo cual también se les hace muy triste.

¿Cuánto cuesta rentar a un familiar 'falso'?

Las tarifas en empresas como 'Rent a family' van desde los $80 dólares ($1,476 pesos mexicanos aproximadamente).

¿Cómo funcionan las empresas que rentan familias?

En una entrevista del 2017, Ishii Yuichi, CEO de la empresa 'Family Romance' para el sitio web de 'The Atlantic' declaró que, aunque "el dinero no puede comprar el amor", en Japón "se puede comprar la apariencia del amor y la apariencia lo es todo".

Su negocio tenía en aquél entonces una nómina de aproximadamente 800 actores disponibles, que podían desempeñar el papel de un abuelo, un hijo, un hermano, una pareja o un padre sin problema alguno.

"Todo comenzó cuando una amiga mía fue madre soltera y trató de meter a su hijo a una escuela privada, pero le fue negado el acceso a su pequeño por falta de un papá. Yo quería cambiar la injusticia de la sociedad japonesa y me hice pasar por el padre", compartió.



El peligro de este negocio es que se pueden poner de por medio sentimientos o formarse vínculos emocionales. Ishii mencionó que, por ejemplo, le tocó interpretar el papel del padre de una niña a la que le hacían bullying en la escuela por no tener papá. La madre de la pequeña recurrió a los servicios de su empresa y le hicieron creer a la niña que el CEO era su padre real.

El actor asegura que cuando las sesiones terminas, puede llegar a sentirse triste, además de que ha perdido un poco la noción de su verdadero yo.

En su empresa, cada actor podía llegar a tener hasta 5 familias a la vez, pero no deben formar vínculos reales, pues se trata simplemente de un negocio que ayuda a muchas personas.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a este negocio de rentar familias en Japón?

El que existan este tipo de negocios en el mundo, entristeció a muchos internautas, aunque algunos otros vieron también una oportunidad de trabajo.

"Hay una película de eso, incluso puedes rentar a alguien para que reciba tu regaño en el trabajo", "Qué triste la vida en Japón", "No es sólo en Japón, muchos se están quedando solos por la división de pensamientos", "No tengo familia, ni amigos y tampoco quiero salir, yo creo que soy japonesa jajaja", "Yo me rento de amigo borracho", "Está barato", "Lastimosamente, a eso llegarán bastantes personas", "Hay series japonesas en las que IA sustituyen a las personas del entorno", "Sad world", fueron algunos de los comentarios.