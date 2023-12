Mamá saca de la escuela a su hija para que sea influencer de "tiempo completo": desata polémica en TikTok

Las 'mamás influencers' cada vez crecen en número dentro de las redes sociales y algunas han causado revuelo al compartir sus métodos de crianza que están fuera de lo convencional, tal como le acaba de ocurrir a Kat Clark.

Kat Clark, la madre influencer que sacó a hija de la escuela para que sea influencer

La mujer australiana cuenta con más de 5.3 millones de seguidores únicamente en TikTok y además de mostrar su día a día mediante vídeos, mantiene un podcast llamado 'Basically Besties' con sus dos hijas, Latisha de 20 años y Deja de 12.

En su más reciente episodio tocó el tema de la educación de ambas y allí confesó que no hace mucho había sacado a su hija menor de la escuela por una razón poco común.

"La educación tradicional funcionó para Deja en la escuela primaria porque yo tenía un trabajo corporativo, pero desde que comencé esta nueva carrera, hay que viajar mucho. Viajo a menudo a Sydney. Mi hija incluso está empezando a tener oportunidades ahora también como influencer, por lo que ir a la escuela de 9 a 3, de lunes a viernes, no nos funciona porque hemos descubierto que hemos tenido que sacarla de la escuela bastante tiempo".



Después, continuó explicando que lo mejor para ella y su familia es que la pequeña de 12 reciba educación en casa durante al menos un año.

"Creemos que eso es lo mejor para ella, simplemente porque no queremos que se pierda estas oportunidades. TikTok requiere mucho tiempo. Es simplemente lo que funciona para nuestra familia", fue parte de su declaración.



Ante esto, Kat comenzó a recibir críticas sobre su manera de críar a su hija y sobreponer el ser influencer a recibir una educación como una niña normal, es decir, en una escuela.

"No estoy en contra de que sean influencers pero ¿dejar él escuela? Es tan básico conocer convivir con compañeros de su edad, es experiencia de vida", "Qué locura", "¿Lo que sea para monetizar más verdad? qué lastima", "¿Cómo por qué harían algo así? muy mal", "Y apuesto a que no le preguntó simplemente lo decidieron por ella", "Algunos no deberían ser papás", o "Cuando tu carrera como influencer te importa más que los hijos", es lo que expresaron.

La mujer aseguró que no quiere que su hija sea influencer de "tiempo completo"

Distintos medios de comunicación replicaron su decisión e inmediatamente, la tiktoker respondió molesta en un clip porque al parecer no dijeron la verdad, pues no sacó a su hija de la escuela para que trabaje con ella todos los días.

"¿De verdad creen que sacaría a mi hija de la escuela secundaria solo para ser inlfuencer a tiempo completo?. Estoy sacando a Deja de una escuela regular pero está incrita en la educación del hogar por lo que no ha abandono sus estudios. Una de las razones principales para hacerlo es que viajamos mucho por lo que la educación regular no funciona para nuestro horario, también hay bullying constante y solo quiero que mi hija esté feliz".



Al final, Clark comentó con ironía que no puede hacer que su hija labore como influencer todo el tiempo, pues cuando tiene solo una tarea ella no la hace y no funcionaría.

Esto le hizo ganar apoyo por parte de los usuarios de TikTok, quienes aseguraron tener admiración por la mamá para enfrentar la situación.

¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

