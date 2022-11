Arreglan hoyo en su casa y su gato queda encerrado tras la pared: divertido video se hace viral

A través de TikTok, una internauta llamada Elena (@elenamartinfernan) compartió una historia difícil de creer, debido a que rescató a su gato Segis del interior de una pared de su casa.

Rescatan a gatito que se encontraba detrás de la pared y el video se hace viral

La tiktoker explicó por medio de un video que el hoyo ya estaba en la pared, por lo que la familia solo lo ocultaba con un mueble, más adelante decidieron que era buena idea tapar el agujero, así que movieron el librero y fueron a preparar el cemento. En un momento de descuido, la pareja no se percató de que el minino se había metido en la abertura y procedieron a taparlo sin saber que habían aprisionado accidentalmente a su mascota.

Horas después, notaron que Segis estaba desaparecido, por lo que al no encontrarlo en ninguna parte, comenzaron a sospechar que el felino podría encontrarse detrás de la pared.





Fue así que en otro tiktok grabaron el momento en que rescatan a su animalito. Podemos apreciar cómo la mujer toma un mazo y comienza a demoler el concreto, al poco tiempo se deja ver una pequeña abertura y el animal por fin sale de su encierro.

“Es que, ¿qué cabeza tienes que no cabes?, ¿qué haces aquí a dentro?”, se le oye decir a la dueña de Segis en el momento que lo ve salir. Además, acompañó el video con la descripción “¡Nos sepultan en la bañera al gato en vida! Segismundo Tocicomano”.

Al final, cuando el animalito ya estaba a fuera, la pareja decidió que la mejor forma para que no pasara de nuevo estol incidente era cerrar por completo el agujero, esta vez supervisando que Segis estuviera con ellos.

"Por fin agujero cerrado y Segismundo toxicómano fuera. El calvario se ha acabado jijijijiji", comentó.

Redes sociales reaccionan al gatito que fue rescatado de la pared

El suceso rápidamente se viralizó, llegando a los 7 millones de vistas, 568 mil likes y miles de comentarios de personas que no podrían creer lo que ocurrió. La gran mayoría explicando que era un acto irresponsable al no haber cuidado a su gatito desde un principio.

“O sea, ¿me están diciendo que cerró el hoyo y no se dio cuenta que el gato se había metido ahí? Imagínense escuchar llorar y no encontrarlo. Muero”, “Con qué paciencia rompe la pared... Hubiese sido yo, hubiese tirado media pared desesperado para sacar a mi michi”, “¡Venga!, ¿cómo no se ha dado cuenta que lo dejaba dentro? No me lo creo nada”, son algunos de los comentarios que se leen dentro de la publicación.

